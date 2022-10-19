https://ria.ru/20221019/mir-1825224436.html
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 19.10.2022
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:47
2022-10-19T20:47
2022-10-19T20:47
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БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости. Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения."Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.Ранее еще три банка - "Компаньон", "Бакай-банк" и "Доскредобанк" - объявили о приостановлении обслуживания карт "Мир".Всего в республике 23 банка. Остальные финансовые учреждения о каких-то ограничениях в обслуживании карт "Мир" не информировали.В нацбанке Киргизии РИА Новости сообщили, что коммерческие банки самостоятельно принимают решения по поводу сотрудничества с теми или иными финансовыми системами.
https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html
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Туризм, Экономика, Киргизия, Туризм, Новости - Туризм
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"
"Банк Азии" стал четвертым банком в Киргизии, приостановившим обслуживание карт "Мир"