https://ria.ru/20221019/mir-1825224436.html

Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 19.10.2022

Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:47

2022-10-19T20:47

2022-10-19T20:47

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БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости. Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения."Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.Ранее еще три банка - "Компаньон", "Бакай-банк" и "Доскредобанк" - объявили о приостановлении обслуживания карт "Мир".Всего в республике 23 банка. Остальные финансовые учреждения о каких-то ограничениях в обслуживании карт "Мир" не информировали.В нацбанке Киргизии РИА Новости сообщили, что коммерческие банки самостоятельно принимают решения по поводу сотрудничества с теми или иными финансовыми системами.

https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

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