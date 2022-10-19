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Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований - РИА Новости, 19.10.2022
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Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований
Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований - РИА Новости, 19.10.2022
Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований
Общее число клинических исследований препаратов в России стабильно и не снижается, в стране создаются благоприятные условия для их проведения, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:13
2022-10-19T18:13
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицина
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общее число клинических исследований препаратов в России стабильно и не снижается, в стране создаются благоприятные условия для их проведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК со ссылкой на бюллетень Ассоциации организаций по клиническим исследованиям сообщило, что за первые шесть месяцев этого года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств."Общее число проводимых клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, стабильно и не снижается", - говорится в сообщении.Так, с января по сентябрь 2020 года в России было выдано 542 разрешений на клинические исследования, в 2021 за аналогичный период – 606, а с 1 января по 30 сентября текущего года выдано 577 разрешений, отметили в пресс-службе.Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в министерстве.Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в ведомстве."Минздрав России прикладывает усилия по созданию благоприятных условий для проведения клинических исследований в России, включая совершенствование правового регулирования. Результаты всестороннего анализа основных общеэкономических тенденций экономик разных стран, региональных потенциалов и развития демографических ситуаций позволяют сделать вывод, что российский рынок клинических исследований лекарственных препаратов сохраняет свою привлекательность, имеет реальные перспективы развития", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html
https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html
https://ria.ru/20221017/zarplaty-1824714351.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина, здоровье - общество
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Медицина, Здоровье - Общество
18:13 19.10.2022
 
Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований

Минздрав опроверг сообщения об отмене и приостановке половины клинических исследований

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общее число клинических исследований препаратов в России стабильно и не снижается, в стране создаются благоприятные условия для их проведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК со ссылкой на бюллетень Ассоциации организаций по клиническим исследованиям сообщило, что за первые шесть месяцев этого года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств.
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"Общее число проводимых клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, стабильно и не снижается", - говорится в сообщении.
Так, с января по сентябрь 2020 года в России было выдано 542 разрешений на клинические исследования, в 2021 за аналогичный период – 606, а с 1 января по 30 сентября текущего года выдано 577 разрешений, отметили в пресс-службе.
Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в министерстве.
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Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в ведомстве.
"Минздрав России прикладывает усилия по созданию благоприятных условий для проведения клинических исследований в России, включая совершенствование правового регулирования. Результаты всестороннего анализа основных общеэкономических тенденций экономик разных стран, региональных потенциалов и развития демографических ситуаций позволяют сделать вывод, что российский рынок клинических исследований лекарственных препаратов сохраняет свою привлекательность, имеет реальные перспективы развития", - пояснили в пресс-службе.
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