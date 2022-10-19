https://ria.ru/20221019/minzdrav-1825190581.html

Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований

Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований - РИА Новости, 19.10.2022

Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований

Общее число клинических исследований препаратов в России стабильно и не снижается, в стране создаются благоприятные условия для их проведения, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:13

2022-10-19T18:13

2022-10-19T18:13

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

медицина

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общее число клинических исследований препаратов в России стабильно и не снижается, в стране создаются благоприятные условия для их проведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК со ссылкой на бюллетень Ассоциации организаций по клиническим исследованиям сообщило, что за первые шесть месяцев этого года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств."Общее число проводимых клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, стабильно и не снижается", - говорится в сообщении.Так, с января по сентябрь 2020 года в России было выдано 542 разрешений на клинические исследования, в 2021 за аналогичный период – 606, а с 1 января по 30 сентября текущего года выдано 577 разрешений, отметили в пресс-службе.Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в министерстве.Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в ведомстве."Минздрав России прикладывает усилия по созданию благоприятных условий для проведения клинических исследований в России, включая совершенствование правового регулирования. Результаты всестороннего анализа основных общеэкономических тенденций экономик разных стран, региональных потенциалов и развития демографических ситуаций позволяют сделать вывод, что российский рынок клинических исследований лекарственных препаратов сохраняет свою привлекательность, имеет реальные перспективы развития", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html

https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html

https://ria.ru/20221017/zarplaty-1824714351.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина, здоровье - общество