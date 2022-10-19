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Концепцию миграционной политики России изменят до конца года - РИА Новости, 19.10.2022
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Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года - РИА Новости, 19.10.2022
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:57
2022-10-19T16:03
россия
николай патрушев
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ситуация в миграционной сфере в России изменилась, констатировал Патрушев, комментируя журналистам итоги заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсуждались новые вызовы и угрозы национальной безопасности РФ в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире."В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - отметил Патрушев."На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20221019/migranty-1825139611.html
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россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
15:57 19.10.2022 (обновлено: 16:03 19.10.2022)
 
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года

Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России будут внесены до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зона паспортного контроля
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ситуация в миграционной сфере в России изменилась, констатировал Патрушев, комментируя журналистам итоги заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсуждались новые вызовы и угрозы национальной безопасности РФ в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире.
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Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
"В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - отметил Патрушев.
"На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции", - сказал Патрушев.
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