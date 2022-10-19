https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825137319.html

Концепцию миграционной политики России изменят до конца года

Концепцию миграционной политики России изменят до конца года - РИА Новости, 19.10.2022

Концепцию миграционной политики России изменят до конца года

В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:57

2022-10-19T15:57

2022-10-19T16:03

россия

николай патрушев

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ситуация в миграционной сфере в России изменилась, констатировал Патрушев, комментируя журналистам итоги заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсуждались новые вызовы и угрозы национальной безопасности РФ в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире."В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - отметил Патрушев."На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20221019/migranty-1825139611.html

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россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф