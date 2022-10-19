https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825137319.html
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года - РИА Новости, 19.10.2022
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:57
2022-10-19T15:57
2022-10-19T16:03
россия
николай патрушев
владимир путин
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781693301_0:30:3098:1773_1920x0_80_0_0_a6018dbaf00ca9bae4d5275b57400c45.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции, до конца нынешнего года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ситуация в миграционной сфере в России изменилась, констатировал Патрушев, комментируя журналистам итоги заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсуждались новые вызовы и угрозы национальной безопасности РФ в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире."В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - отметил Патрушев."На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20221019/migranty-1825139611.html
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825135109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781693301_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bf8b71acaf74f6bdcad3d5a6b2842d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
15:57 19.10.2022 (обновлено: 16:03 19.10.2022)
Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России будут внесены до конца года