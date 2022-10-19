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Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2022
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Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2022
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:02
2022-10-19T16:26
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания."Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал секретарь Совбеза.Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.
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россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
16:02 19.10.2022 (обновлено: 16:26 19.10.2022)
 
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов

В местах компактного проживания мигрантов проведут мероприятия по поддержанию правопорядка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания.
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"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал секретарь Совбеза.
Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.
Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.
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РоссияНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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