https://ria.ru/20221019/migranty-1825139611.html
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2022
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:02
2022-10-19T16:02
2022-10-19T16:26
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания."Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал секретарь Совбеза.Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.
https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html
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россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
16:02 19.10.2022 (обновлено: 16:26 19.10.2022)
Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов
В местах компактного проживания мигрантов проведут мероприятия по поддержанию правопорядка
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин
, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал секретарь Совбеза.
Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.
Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.