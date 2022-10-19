https://ria.ru/20221019/migranty-1825139611.html

Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов

Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2022

Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов

Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:02

2022-10-19T16:02

2022-10-19T16:26

россия

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания."Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал секретарь Совбеза.Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.

https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html

https://ria.ru/20220801/migranty-1806463450.html

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россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф