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Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
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Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
виктор томенко
алтайский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства."Виктор Томенко вручил бойцам Росгвардии медали "За честь и мужество". У спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю завершен очередной важный этап деятельности в зоне СВО. По словам Виктора Томенко, росгвардейцы из Алтайского края во время командировок достойно несут службу, а жители края следят за ходом событий, очень переживают за каждого земляка", - говорится в сообщении.Правительство края приняло ряд решений по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, по поддержке мобилизованных."Мы заботимся о семьях наших военнослужащих, о детях, старших родственниках. В Алтайском крае принят целый ряд решений по материально-техническому обеспечению наших военнослужащих и командования подразделений. Точно такой же подход распространяется и на личный состав подразделений Росгвардии", - отметил Томенко.Решение о награждении медалью "За честь и мужество" принимает глава региона, медаль вручается за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html
https://ria.ru/20221019/krym-1825049733.html
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виктор томенко, алтайский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Виктор Томенко, Алтайский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
11:02 19.10.2022
 
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации

Глава Алтайского края Томенко вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации

© Фото : пресс-служба Губернатора Алтайского края Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции
Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства.
© Фото : пресс-служба Губернатора Алтайского края Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции
Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции
"Виктор Томенко вручил бойцам Росгвардии медали "За честь и мужество". У спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю завершен очередной важный этап деятельности в зоне СВО. По словам Виктора Томенко, росгвардейцы из Алтайского края во время командировок достойно несут службу, а жители края следят за ходом событий, очень переживают за каждого земляка", - говорится в сообщении.
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Правительство края приняло ряд решений по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, по поддержке мобилизованных.
"Мы заботимся о семьях наших военнослужащих, о детях, старших родственниках. В Алтайском крае принят целый ряд решений по материально-техническому обеспечению наших военнослужащих и командования подразделений. Точно такой же подход распространяется и на личный состав подразделений Росгвардии", - отметил Томенко.
Решение о награждении медалью "За честь и мужество" принимает глава региона, медаль вручается за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время чрезвычайных ситуаций.
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Виктор ТоменкоАлтайский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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