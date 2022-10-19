https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
виктор томенко
алтайский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825051124_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_ed93678ad98f1abf2d745988c062f6d1.jpg
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства."Виктор Томенко вручил бойцам Росгвардии медали "За честь и мужество". У спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю завершен очередной важный этап деятельности в зоне СВО. По словам Виктора Томенко, росгвардейцы из Алтайского края во время командировок достойно несут службу, а жители края следят за ходом событий, очень переживают за каждого земляка", - говорится в сообщении.Правительство края приняло ряд решений по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, по поддержке мобилизованных."Мы заботимся о семьях наших военнослужащих, о детях, старших родственниках. В Алтайском крае принят целый ряд решений по материально-техническому обеспечению наших военнослужащих и командования подразделений. Точно такой же подход распространяется и на личный состав подразделений Росгвардии", - отметил Томенко.Решение о награждении медалью "За честь и мужество" принимает глава региона, медаль вручается за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html
https://ria.ru/20221019/krym-1825049733.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825051124_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_5e709d725216e225a277ec27fc6e0d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор томенко, алтайский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Виктор Томенко, Алтайский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
Глава Алтайского края Томенко вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости.
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила
пресс-служба регионального правительства.
"Виктор Томенко вручил бойцам Росгвардии медали "За честь и мужество". У спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю завершен очередной важный этап деятельности в зоне СВО. По словам Виктора Томенко, росгвардейцы из Алтайского края во время командировок достойно несут службу, а жители края следят за ходом событий, очень переживают за каждого земляка", - говорится в сообщении.
Правительство края приняло ряд решений по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, по поддержке мобилизованных.
"Мы заботимся о семьях наших военнослужащих, о детях, старших родственниках. В Алтайском крае принят целый ряд решений по материально-техническому обеспечению наших военнослужащих и командования подразделений. Точно такой же подход распространяется и на личный состав подразделений Росгвардии", - отметил Томенко.
Решение о награждении медалью "За честь и мужество" принимает глава региона, медаль вручается за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время чрезвычайных ситуаций.