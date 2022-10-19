https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html

Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации

Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022

Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации

Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

виктор томенко

алтайский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил медали "За честь и мужество" бойцам Росгвардии, вернувшимся из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства."Виктор Томенко вручил бойцам Росгвардии медали "За честь и мужество". У спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю завершен очередной важный этап деятельности в зоне СВО. По словам Виктора Томенко, росгвардейцы из Алтайского края во время командировок достойно несут службу, а жители края следят за ходом событий, очень переживают за каждого земляка", - говорится в сообщении.Правительство края приняло ряд решений по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, по поддержке мобилизованных."Мы заботимся о семьях наших военнослужащих, о детях, старших родственниках. В Алтайском крае принят целый ряд решений по материально-техническому обеспечению наших военнослужащих и командования подразделений. Точно такой же подход распространяется и на личный состав подразделений Росгвардии", - отметил Томенко.Решение о награждении медалью "За честь и мужество" принимает глава региона, медаль вручается за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html

https://ria.ru/20221019/krym-1825049733.html

алтайский край

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виктор томенко, алтайский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)