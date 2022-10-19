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В Индонезии загорелся купол Большой мечети Исламского центра
В Индонезии загорелся купол Большой мечети Исламского центра - РИА Новости, 19.10.2022
В Индонезии загорелся купол Большой мечети Исламского центра
Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара, вызвав панику среди жителей этого района в среду, сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:22
2022-10-19T17:22
2022-10-19T17:22
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара, вызвав панику среди жителей этого района в среду, сообщает агентство ANTARA."Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников", — подтвердили власти провинции Северная Джакарта.Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующеих инструментов. "Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился", — заявил порталу представитель мечети. - Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, однако огонь до сих пор потушить не удалось".По данным ANTARA, что к тушению пожара были привлечены десятки силовиков.
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в мире, джакарта, индонезия
В мире, Джакарта, Индонезия
В Индонезии загорелся купол Большой мечети Исламского центра
В Индонезии загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра Джакарты
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара, вызвав панику среди жителей этого района в среду, сообщает
агентство ANTARA.
"Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников", — подтвердили власти провинции Северная Джакарта.
Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующеих инструментов. "Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился", — заявил порталу представитель мечети. - Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, однако огонь до сих пор потушить не удалось".
По данным ANTARA, что к тушению пожара были привлечены десятки силовиков.