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Госдума отклонила законопроект "Новых людей" о майнинге - РИА Новости, 19.10.2022
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Госдума отклонила законопроект "Новых людей" о майнинге
Госдума отклонила законопроект "Новых людей" о майнинге - РИА Новости, 19.10.2022
Госдума отклонила законопроект "Новых людей" о майнинге
Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О майнинге в РФ", внесенный депутатами из фракции "Новые люди", который регулирующий отношения, связанные с... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:39
2022-10-19T16:46
экономика
технологии
россия
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О майнинге в РФ", внесенный депутатами из фракции "Новые люди", который регулирующий отношения, связанные с выпуском и генерацией цифровой валюты.Под майнингом в законопроекте понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (доменных имен, сетевых адресов и так далее) или пользовательского оборудования, размещенного в РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.При этом из-под действия законопроекта выведены вопросы, касающиеся регулирования отношений, связанные с созданием, выпуском и обращением цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых валют центральных банков, прав собственности на нематериальные активы, прав на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, выраженных в цифровой или иной электронной форме.Под оператором майнинга понимается коммерческая организация, в том числе с иностранными инвестициями, зарегистрированная на территории России и осуществляющая майнинг в качестве основной деятельности. Физлицам предлагалось разрешить заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает установленные правительством РФ лимиты.Против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку, обратив внимание, что норма, предусматривающая право или возможность использования цифровой валюты в качестве средства платежа, противоречит части 1 статьи 75 Конституции РФ. Кроме того, законопроект носит "фрагментарный и явно недостаточный характер", а заложенный в нем подход не соответствует утвержденной правительством РФ концепции, направленной на установление правил оборота криптовалют и мер контроля за ними, указывается в заключении комитета.Реализация законопроекта, по мнению комитета, не будет отвечать целям концепции в части минимизации угроз стабильности национальной финансовой системы, снижения использования "криптовалют" в противоправных целях, исключения возможности использования технологий, обеспечивающей анонимность участникам рынка.
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экономика, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди"
Экономика, Технологии, Россия, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
16:39 19.10.2022 (обновлено: 16:46 19.10.2022)
 
Госдума отклонила законопроект "Новых людей" о майнинге

Госдума отклонила законопроект о майнинге в России, внесенный депутатами "Новых людей"

© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в медиабанкМайнинговая ферма в Иркутской области
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма в Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О майнинге в РФ", внесенный депутатами из фракции "Новые люди", который регулирующий отношения, связанные с выпуском и генерацией цифровой валюты.
Под майнингом в законопроекте понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (доменных имен, сетевых адресов и так далее) или пользовательского оборудования, размещенного в РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.
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При этом из-под действия законопроекта выведены вопросы, касающиеся регулирования отношений, связанные с созданием, выпуском и обращением цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых валют центральных банков, прав собственности на нематериальные активы, прав на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, выраженных в цифровой или иной электронной форме.
Под оператором майнинга понимается коммерческая организация, в том числе с иностранными инвестициями, зарегистрированная на территории России и осуществляющая майнинг в качестве основной деятельности. Физлицам предлагалось разрешить заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает установленные правительством РФ лимиты.
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Против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку, обратив внимание, что норма, предусматривающая право или возможность использования цифровой валюты в качестве средства платежа, противоречит части 1 статьи 75 Конституции РФ. Кроме того, законопроект носит "фрагментарный и явно недостаточный характер", а заложенный в нем подход не соответствует утвержденной правительством РФ концепции, направленной на установление правил оборота криптовалют и мер контроля за ними, указывается в заключении комитета.
Реализация законопроекта, по мнению комитета, не будет отвечать целям концепции в части минимизации угроз стабильности национальной финансовой системы, снижения использования "криптовалют" в противоправных целях, исключения возможности использования технологий, обеспечивающей анонимность участникам рынка.
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ЭкономикаТехнологииРоссияГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
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