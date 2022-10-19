https://ria.ru/20221019/magomedov-1825201386.html

Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова

Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова - РИА Новости, 19.10.2022

Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова

Прокурор просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:45

2022-10-19T18:45

2022-10-19T18:50

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Прошу признать виновным и назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.Дополнительно он попросил оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей.Для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова прокурор попросил 21 год колонии и 1,5 миллиона рублей штрафа.Экс-главу входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артура Максидова гособвинитель просит приговорить к 18 годам, бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" Сергея Полякова – также к 18 годам колонии. Всего на скамье подсудимых шесть человек.По делу заявлены иски почти на 11 миллиардов рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в хищениях при реализации госпроектов с ущербом на 11 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Магомедовы были арестованы в 2018 году, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Хамовнический суд Москвы в мае взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20221018/strelba-1824972350.html

https://ria.ru/20221018/apellyatsiya-1824790708.html

https://ria.ru/20221016/strelba-1824380901.html

https://ria.ru/20221018/prigovor-1824924340.html

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