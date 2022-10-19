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Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова - РИА Новости, 19.10.2022
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Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова
Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова - РИА Новости, 19.10.2022
Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова
Прокурор просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:45
2022-10-19T18:50
происшествия
зиявудин магомедов
москва
магомед магомедов
сумма
fesco
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Прошу признать виновным и назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.Дополнительно он попросил оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей.Для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова прокурор попросил 21 год колонии и 1,5 миллиона рублей штрафа.Экс-главу входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артура Максидова гособвинитель просит приговорить к 18 годам, бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" Сергея Полякова – также к 18 годам колонии. Всего на скамье подсудимых шесть человек.По делу заявлены иски почти на 11 миллиардов рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в хищениях при реализации госпроектов с ущербом на 11 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Магомедовы были арестованы в 2018 году, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Хамовнический суд Москвы в мае взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20221018/strelba-1824972350.html
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происшествия, зиявудин магомедов, москва, магомед магомедов, сумма, fesco, генеральная прокуратура рф, forbes, объединенная зерновая компания
Происшествия, Зиявудин Магомедов, Москва, Магомед Магомедов, Сумма, FESCO, Генеральная прокуратура РФ, Forbes, Объединенная зерновая компания
18:45 19.10.2022 (обновлено: 18:50 19.10.2022)
 
Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова

Прокурор попросил приговорить к 24 годам колонии владельца группы "Сумма" Магомедова

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Зиявудин Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Прошу признать виновным и назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.
Дополнительно он попросил оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей.
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Стрелявшего на Красной площади акциониста приговорили к пяти годам колонии
Для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова прокурор попросил 21 год колонии и 1,5 миллиона рублей штрафа.
Экс-главу входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артура Максидова гособвинитель просит приговорить к 18 годам, бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" Сергея Полякова – также к 18 годам колонии. Всего на скамье подсудимых шесть человек.
По делу заявлены иски почти на 11 миллиардов рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его.
Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в хищениях при реализации госпроектов с ущербом на 11 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Магомедовы были арестованы в 2018 году, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Хамовнический суд Москвы в мае взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
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Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
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Все фигуранты отрицают вину, настаивая, что следствие искусственно криминализировало обычную хозяйственную деятельность.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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