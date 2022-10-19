В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.
По его словам, еще 12 домов планируется достроить до конца декабря. Так, до конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК "Щегловская усадьба", по одному дому в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", секции "ДЕЖ" ЖК "Материк", пятого корпуса ЖК "Чистый ручей", третьего корпуса ЖК "Ювента" и ЖК "Дом в Сосново".
"Задан правильный режим работы и его необходимо выдерживать. В этом году мы начали достройку 44 больших проектов регионального фонда защиты прав дольщиков, исключили из ЕРПО более 100 домов и почти в два раза сократили количество проблемных объектов в области. Конечно, значительная часть работы остается на следующий год, но это будет достройка в заключительной стадии. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысячи граждан – дольщиков 27 домов. Финансирование предусмотрено, движемся в графике", — отметил Дрозденко.