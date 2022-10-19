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В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков - РИА Новости, 19.10.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221019/lenoblast-1825102487.html
В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков
В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков - РИА Новости, 19.10.2022
В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков
Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:06
2022-10-19T14:06
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
общество
обманутые дольщики в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.По его словам, еще 12 домов планируется достроить до конца декабря. Так, до конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК "Щегловская усадьба", по одному дому в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", секции "ДЕЖ" ЖК "Материк", пятого корпуса ЖК "Чистый ручей", третьего корпуса ЖК "Ювента" и ЖК "Дом в Сосново"."Задан правильный режим работы и его необходимо выдерживать. В этом году мы начали достройку 44 больших проектов регионального фонда защиты прав дольщиков, исключили из ЕРПО более 100 домов и почти в два раза сократили количество проблемных объектов в области. Конечно, значительная часть работы остается на следующий год, но это будет достройка в заключительной стадии. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысячи граждан – дольщиков 27 домов. Финансирование предусмотрено, движемся в графике", — отметил Дрозденко.
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александр дрозденко, жилье, общество, обманутые дольщики в россии
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Жилье, Общество, Обманутые дольщики в России
14:06 19.10.2022
 

В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.
По его словам, еще 12 домов планируется достроить до конца декабря. Так, до конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК "Щегловская усадьба", по одному дому в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", секции "ДЕЖ" ЖК "Материк", пятого корпуса ЖК "Чистый ручей", третьего корпуса ЖК "Ювента" и ЖК "Дом в Сосново".
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"Задан правильный режим работы и его необходимо выдерживать. В этом году мы начали достройку 44 больших проектов регионального фонда защиты прав дольщиков, исключили из ЕРПО более 100 домов и почти в два раза сократили количество проблемных объектов в области. Конечно, значительная часть работы остается на следующий год, но это будет достройка в заключительной стадии. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысячи граждан – дольщиков 27 домов. Финансирование предусмотрено, движемся в графике", — отметил Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖильеОбществоОбманутые дольщики в России
 
 
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