https://ria.ru/20221019/lenoblast-1825102487.html

В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков

В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков - РИА Новости, 19.10.2022

В Ленобласти восстановили права свыше трех тысяч дольщиков

Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:06

2022-10-19T14:06

2022-10-19T14:06

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

общество

обманутые дольщики в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области с начала2022 года ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов и восстановили права свыше трех тысяч дольщиков, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.По его словам, еще 12 домов планируется достроить до конца декабря. Так, до конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК "Щегловская усадьба", по одному дому в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", секции "ДЕЖ" ЖК "Материк", пятого корпуса ЖК "Чистый ручей", третьего корпуса ЖК "Ювента" и ЖК "Дом в Сосново"."Задан правильный режим работы и его необходимо выдерживать. В этом году мы начали достройку 44 больших проектов регионального фонда защиты прав дольщиков, исключили из ЕРПО более 100 домов и почти в два раза сократили количество проблемных объектов в области. Конечно, значительная часть работы остается на следующий год, но это будет достройка в заключительной стадии. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысячи граждан – дольщиков 27 домов. Финансирование предусмотрено, движемся в графике", — отметил Дрозденко.

https://ria.ru/20221018/lenoblast-1824885146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жилье, общество, обманутые дольщики в россии