https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html

Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи - РИА Новости, 19.10.2022

Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:10

2022-10-19T17:10

2022-10-19T17:20

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

белгородская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В рамках эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов в пилотных регионах (Москва, Московская область и Белгородская область) можно будет приобрети лекарственные препараты, если они включены в перечень, сформированный Минздравом России на основании критериев, утвержденных правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.В перечень для дистанционной торговли не должны войти препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, в частности, для прерывания беременности, а также по которым существует риск их немедицинского применения, например, подлежащие предметно-количественному учету, уточнили в пресс-службе.Кроме того, для дистанционной продажи не будут доступны лекарственные препараты, перечень которых определен законом, например, содержащие наркотические средства, сильнодействующие вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также препараты, требующие особые условиях хранения и перевозки, содержащие этиловый спирт свыше 25% объема и лекарства, изготовленные аптечными организациями, пояснили в Минздраве.Ранее сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.

https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html

https://ria.ru/20221017/minzdrav-1824539194.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белгородская область, здоровье - общество