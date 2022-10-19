https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи - РИА Новости, 19.10.2022
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи
Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:10
2022-10-19T17:10
2022-10-19T17:20
общество
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московская область (подмосковье)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
белгородская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В рамках эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов в пилотных регионах (Москва, Московская область и Белгородская область) можно будет приобрети лекарственные препараты, если они включены в перечень, сформированный Минздравом России на основании критериев, утвержденных правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.В перечень для дистанционной торговли не должны войти препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, в частности, для прерывания беременности, а также по которым существует риск их немедицинского применения, например, подлежащие предметно-количественному учету, уточнили в пресс-службе.Кроме того, для дистанционной продажи не будут доступны лекарственные препараты, перечень которых определен законом, например, содержащие наркотические средства, сильнодействующие вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также препараты, требующие особые условиях хранения и перевозки, содержащие этиловый спирт свыше 25% объема и лекарства, изготовленные аптечными организациями, пояснили в Минздраве.Ранее сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.
https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html
https://ria.ru/20221017/minzdrav-1824539194.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белгородская область, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Белгородская область, Здоровье - Общество
17:10 19.10.2022 (обновлено: 17:20 19.10.2022)
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи
Минздрав представил критерии включения рецептурных лекарств в перечень для онлайн-продажи
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Минздрав России представил
критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В рамках эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов в пилотных регионах (Москва, Московская область и Белгородская область) можно будет приобрети лекарственные препараты, если они включены в перечень, сформированный Минздравом России на основании критериев, утвержденных правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В перечень для дистанционной торговли не должны войти препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, в частности, для прерывания беременности, а также по которым существует риск их немедицинского применения, например, подлежащие предметно-количественному учету, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для дистанционной продажи не будут доступны лекарственные препараты, перечень которых определен законом, например, содержащие наркотические средства, сильнодействующие вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также препараты, требующие особые условиях хранения и перевозки, содержащие этиловый спирт свыше 25% объема и лекарства, изготовленные аптечными организациями, пояснили в Минздраве.
Ранее сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.
В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.