https://ria.ru/20221019/laos-1825013136.html

Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса

Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса - РИА Новости, 19.10.2022

Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:57

2022-10-19T02:57

2022-10-19T02:57

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.Прямые рейсы Владивосток - Вьентьян планируется запустить 29 октября. В дальнейшем авиакомпания "Уральские Авиалинии" будет осуществлять перелёты между дальневосточной и лаосской столицами каждую неделю по субботам."В преддверии ожидаемого открытия 29 октября авиасообщения Владивосток - Вьентьян член политбюро и председатель Национального собрания, господин Сайсомфон Фомвихан, пригласил туристов из России посетить Лаос", - сообщает представительство со ссылкой на издание The Laotian Times.Председатель обратил внимание на усилия, которые страна предпринимает для развития и продвижения туристической отрасли, а также удобства гостей. Он упомянул, что начало полетов тем более примечательно, что 7 октября Лаос и Россия отпраздновали 62-ю годовщину установления дипломатических отношений.По словам Фомвихана, некоторые лаосцы владеют русским языком, что сделает пребывание в стране проще для туристов из РФ.Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы, здания с классической колониальной французской архитектурой. Туристы могут посмотреть горные хребты, пещеры, водопады.

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

https://ria.ru/20220508/laos-1787493605.html

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россия, владивосток, лаос, уральские авиалинии, в мире, туризм