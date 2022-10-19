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Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина - РИА Новости, 19.10.2022
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:30
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона."Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после указа президента о среднем уровне реагирования нет. Более подробные разъяснения в связи с опубликованием указа президента даст сегодня глава региона", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
https://ria.ru/20221017/novyy_god-1824639749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курск, политика, россия, курская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Курск, Политика, Россия, Курская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 19.10.2022 (обновлено: 16:30 19.10.2022)
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
Курские власти не вводили ограничений на въезд и выезд после указа Путина