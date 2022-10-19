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Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина - РИА Новости, 19.10.2022
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:30
специальная военная операция на украине
курск
политика
россия
курская область
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона."Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после указа президента о среднем уровне реагирования нет. Более подробные разъяснения в связи с опубликованием указа президента даст сегодня глава региона", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
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курск, политика, россия, курская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Курск, Политика, Россия, Курская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 19.10.2022 (обновлено: 16:30 19.10.2022)
 
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина

Курские власти не вводили ограничений на въезд и выезд после указа Путина

© Depositphotos / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Depositphotos / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона.
"Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после указа президента о среднем уровне реагирования нет. Более подробные разъяснения в связи с опубликованием указа президента даст сегодня глава региона", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
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В Курской области отменили новогодние гуляния и фейерверки
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскПолитикаРоссияКурская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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