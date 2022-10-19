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Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина

Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина - РИА Новости, 19.10.2022

Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина

Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:23

2022-10-19T16:23

2022-10-19T16:30

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд в Курской области после указа о среднем уровне реагирования нет, сообщает правительство региона."Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после указа президента о среднем уровне реагирования нет. Более подробные разъяснения в связи с опубликованием указа президента даст сегодня глава региона", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".

https://ria.ru/20221017/novyy_god-1824639749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курск, политика, россия, курская область, ситуация в днр и лнр