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Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля - РИА Новости, 19.10.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 11,27 копейки - до 61,5905 рубля, курс евро - на 42,14 копейки, до 60,1086 рубля,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:24
2022-10-19T16:24
2022-10-19T16:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 11,27 копейки - до 61,5905 рубля, курс евро - на 42,14 копейки, до 60,1086 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,59 рубля, евро упал до 60,11 рубля