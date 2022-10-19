https://ria.ru/20221019/kuban-1825162473.html

Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений

Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений - РИА Новости, 19.10.2022

Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:54

2022-10-19T16:54

2022-10-19T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805793428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078a1b219e8c3a156b884e83e7193fe4.jpg

КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет."На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - сообщил Кондратьев в Telegram-канале.Ранее власти региона сообщили, что в Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев. В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев