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Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kuban-1825162473.html
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений - РИА Новости, 19.10.2022
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:54
2022-10-19T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет."На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - сообщил Кондратьев в Telegram-канале.Ранее власти региона сообщили, что в Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев. В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
16:54 19.10.2022 (обновлено: 16:55 19.10.2022)
 
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений

Губернатор Кубани Кондратьев назвал обстановку в регионе полностью контролируемой

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет.
"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - сообщил Кондратьев в Telegram-канале.
Ранее власти региона сообщили, что в Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев. В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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