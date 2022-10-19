https://ria.ru/20221019/kuban-1825162473.html
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений - РИА Новости, 19.10.2022
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:54
2022-10-19T16:54
2022-10-19T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений в регионе оснований нет."На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - сообщил Кондратьев в Telegram-канале.Ранее власти региона сообщили, что в Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев. В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
16:54 19.10.2022 (обновлено: 16:55 19.10.2022)
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
Губернатор Кубани Кондратьев назвал обстановку в регионе полностью контролируемой