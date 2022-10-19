https://ria.ru/20221019/krym-1825134114.html
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:48
2022-10-19T15:48
2022-10-19T18:01
безопасность
республика крым
олег крючков
сергей аксенов (политик)
введение военного положения на новых территориях россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями - своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, олег крючков, сергей аксенов (политик), введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Республика Крым, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Введение военного положения на новых территориях России
15:48 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
Советник Аксенова Крючков: Крым получил право моментально реагировать на любые вызовы