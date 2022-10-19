https://ria.ru/20221019/krym-1825134114.html

В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах

В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022

В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах

Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:48

2022-10-19T15:48

2022-10-19T18:01

безопасность

республика крым

олег крючков

сергей аксенов (политик)

введение военного положения на новых территориях россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями - своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

безопасность, республика крым, олег крючков, сергей аксенов (политик), введение военного положения на новых территориях россии