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В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
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В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:48
2022-10-19T18:01
безопасность
республика крым
олег крючков
сергей аксенов (политик)
введение военного положения на новых территориях россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями - своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
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безопасность, республика крым, олег крючков, сергей аксенов (политик), введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Республика Крым, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Введение военного положения на новых территориях России
15:48 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах

Советник Аксенова Крючков: Крым получил право моментально реагировать на любые вызовы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о наделении глав регионов особыми полномочиями позволяет Крыму практически моментально реагировать на любые вызовы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями - своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
БезопасностьРеспублика КрымОлег КрючковСергей Аксенов (политик)Введение военного положения на новых территориях России
 
 
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