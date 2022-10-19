https://ria.ru/20221019/krym-1825009388.html
В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России
В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России - РИА Новости, 19.10.2022
В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России
Крым для России – больше, чем военно-морская база, это символ русского мира и единства народов, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T01:22
2022-10-19T01:22
2022-10-19T02:07
юрий гемпель
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Крым для России – больше, чем военно-морская база, это символ русского мира и единства народов, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России как южная военно-морская база. Маск считает, что для России потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора.По его словам, западному сообществу стоит прислушаться к словам Маска и перестать оспаривать право России на ее исторические земли, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР.
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юрий гемпель, илон маск, россия, сша, республика крым, в мире, общество
Юрий Гемпель, Илон Маск, Россия, США, Республика Крым, В мире, Общество
01:22 19.10.2022 (обновлено: 02:07 19.10.2022)
В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России
Депутат крымского парламента Гемпель: Крым для России — это символ русского мира