https://ria.ru/20221019/krym-1825009388.html

В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России

В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России - РИА Новости, 19.10.2022

В Крыму ответили Маску на слова про значение полуострова для России

Крым для России – больше, чем военно-морская база, это символ русского мира и единства народов, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T01:22

2022-10-19T01:22

2022-10-19T02:07

юрий гемпель

илон маск

россия

сша

республика крым

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Крым для России – больше, чем военно-морская база, это символ русского мира и единства народов, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России как южная военно-морская база. Маск считает, что для России потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора.По его словам, западному сообществу стоит прислушаться к словам Маска и перестать оспаривать право России на ее исторические земли, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221019/milliarder-1825007972.html

россия

сша

республика крым

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юрий гемпель, илон маск, россия, сша, республика крым, в мире, общество