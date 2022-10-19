https://ria.ru/20221019/krushenie-1825073641.html

При крушении самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек

При крушении самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек - РИА Новости, 19.10.2022

При крушении самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек

Семья из семи человек, включая двух детей, погибла при падении самолета в жилом квартале в Ейске, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:14

2022-10-19T12:14

2022-10-19T12:14

происшествия

ейск

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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ЕЙСК (Краснодарский край), 19 окт - РИА Новости. Семья из семи человек, включая двух детей, погибла при падении самолета в жилом квартале в Ейске, сообщил РИА Новости представитель администрации города."В четверг на Новом кладбище в Ейске будут хоронить семью из семи человек, включая двух несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства. По его словам, похороны организуют районная и городская администрации.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Первые похороны погибших состоятся в четверг.

ейск

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край