https://ria.ru/20221019/kotlas-1825220270.html

В городе Котлас в Архангельской области открылась школа на 860 учеников

В городе Котлас в Архангельской области открылась школа на 860 учеников - РИА Новости, 19.10.2022

В городе Котлас в Архангельской области открылась школа на 860 учеников

Современная школа, рассчитанная на 860 учеников, открылась в среду в Котласе и стала третьим учебным заведением в Архангельской области, распахнувшим свои двери РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:16

2022-10-19T20:16

2022-10-19T20:16

архангельская область

александр цыбульский

котлас

образование - общество

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 окт – РИА Новости. Современная школа, рассчитанная на 860 учеников, открылась в среду в Котласе и стала третьим учебным заведением в Архангельской области, распахнувшим свои двери в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.В торжественной линейке, посвященной открытию средней общеобразовательной школы № 105, принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "Мне кажется, получилась одна из самых современных школ не только в Котласе, но и во всей Архангельской области. Взята высокая планка, в ближайшие годы планируем капитально отремонтировать в городском округе пять школ и постараемся, чтобы по своему содержанию они были не хуже новой", - отметил Цыбульский.Как сообщили в пресс-службе правительства, комплексная жилая застройка южного микрорайона города, в том числе в рамках мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья, привела к необходимости постройки здесь и современной школы. Строительство объекта велось с 2019 года по комплексной программе "Стимул" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В итоге удалось не только обеспечить возможность местным ребятам посещать школу в шаговой доступности от дома, но и частично решить проблему переполненных классов в трех близлежащих образовательных организациях.На сегодняшний день в учреждении сформировано 27 классов – всего 662 ученика. С 1 сентября 2023 года школа, которая рассчитана на 860 детей, будет укомплектована полностью. В учебных кабинетах установлены интерактивные панели. Есть современная библиотека, где школьники могут в режиме коворкинга обсуждать и готовить значимые для молодежи социальные проекты. Кроме того, в школе в рамках национального проекта "Образование" открывается детский технопарк "Кванториум", на базе которого организовано дополнительное образование естественно-научной и технологической направленностей.Особое внимание уделяется безопасности учебного заведения. В частности, при поддержке правительства области здесь в ближайшее время будет установлена система видеонаблюдения – на эти цели из регионального бюджета выделено пять миллионов рублей.В настоящее время в Архангельской области продолжается строительство шести школ, в следующем году начнут возводить еще шесть новых зданий. Создание современных условий для получения качественного и доступного образования для каждого ребенка глава региона назвал приоритетной задачей правительства.Также в ходе рабочей поездки в Котлас глава региона проинспектировал ход строительства других социальных объектов – в частности, детской поликлиники, побывал в горбольнице Котласа, где встретился с сотрудниками, побывал на открытии детской модельной библиотеки.

https://ria.ru/20220921/shkoly-1818447538.html

https://ria.ru/20220624/pereselenie-1797936384.html

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александр цыбульский, котлас, образование - общество, россия