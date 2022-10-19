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В Сербии открылась конференция организаторов "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.10.2022
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В Сербии открылась конференция организаторов "Бессмертного полка"
В Сербии открылась конференция организаторов "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.10.2022
В Сербии открылась конференция организаторов "Бессмертного полка"
В столице Сербии в среду открылась конференция организаторов акций "Бессмертный полк" из почти 30 регионов страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:20
2022-10-19T14:20
в мире
александр боцан-харченко
сербия
белград (город)
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. В столице Сербии в среду открылась конференция организаторов акций "Бессмертный полк" из почти 30 регионов страны, передает корреспондент РИА Новости.Конференция проходит 19 октября в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". На открытии присутствуют посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, активисты движения "Бессмертный полк"."Здесь представители из городов Ниш, Пирот, Златибор, Чачак, Крушевац, Нови-Сад, Суботицы и других. У "Бессмертного полка" в Сербии есть с первого шествия 2016 года организационные вопросы, и мы все вместе собрались, чтобы их решить. Готовимся к проведению шествия в следующем году и хотим расширить работу "Бессмертного полка" - чтобы была не только акция 9 мая, но и поработать по вопросу русских и сербских памятников и захоронений Первой, Второй мировых войн и конфликтов 1990-х годов", - заявила РИА Новости член оргкомитета акции в Белграде Наталья Коцев.Массовое шествие "Бессмертный полк" состоялось 9 мая этого года в центре Белграда. На нем присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом, глава представительства Россотрудничества с коллегами, представители местных властей и общественных организаций. У мемориала "Освободителям Белграда" возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев."Бессмертный полк" в День Победы прошел в 2022 в двух десятках населенных пунктов Сербии: наряду с Белградом в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://ria.ru/20221018/slavyane-1824974212.html
https://ria.ru/20221018/ugrozy-1824930610.html
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в мире, александр боцан-харченко, сербия, белград (город), рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Александр Боцан-Харченко, Сербия, Белград (город), РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
14:20 19.10.2022
 
В Сербии открылась конференция организаторов "Бессмертного полка"

В "Русском доме в Белграде" открылась конференция организаторов "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Белграде
Участники акции Бессмертный полк в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники акции "Бессмертный полк" в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. В столице Сербии в среду открылась конференция организаторов акций "Бессмертный полк" из почти 30 регионов страны, передает корреспондент РИА Новости.
Конференция проходит 19 октября в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". На открытии присутствуют посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, активисты движения "Бессмертный полк".
Посол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 21:07Культура
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"Здесь представители из городов Ниш, Пирот, Златибор, Чачак, Крушевац, Нови-Сад, Суботицы и других. У "Бессмертного полка" в Сербии есть с первого шествия 2016 года организационные вопросы, и мы все вместе собрались, чтобы их решить. Готовимся к проведению шествия в следующем году и хотим расширить работу "Бессмертного полка" - чтобы была не только акция 9 мая, но и поработать по вопросу русских и сербских памятников и захоронений Первой, Второй мировых войн и конфликтов 1990-х годов", - заявила РИА Новости член оргкомитета акции в Белграде Наталья Коцев.
Массовое шествие "Бессмертный полк" состоялось 9 мая этого года в центре Белграда. На нем присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом, глава представительства Россотрудничества с коллегами, представители местных властей и общественных организаций. У мемориала "Освободителям Белграда" возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев.
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"Бессмертный полк" в День Победы прошел в 2022 в двух десятках населенных пунктов Сербии: наряду с Белградом в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
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В миреАлександр Боцан-ХарченкоСербияБелград (город)РЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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