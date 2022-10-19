https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html

Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае

Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае - РИА Новости, 19.10.2022

Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае

Свыше пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае, сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:29

2022-10-19T17:29

2022-10-19T17:29

культура

новости культуры

федор бондарчук

клим шипенко

александр андрющенко

китай

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Свыше пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае, сообщает пресс-служба "Роскино".За три недели китайские зрители смогли бесплатно увидеть 17 российских картин. В тройку лидеров по просмотрам вошли "Притяжение" Федора Бондарчука, "Салют-7" Клима Шипенко и "Напарник" Александра Андрющенко.Также зрители оценили "Метро" и "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Я худею" Алексея Нужного, "Гоголь. Вий" Егора Баранова, "Две женщины" Веры Глаголевой и анимационный фильм "Белка и Стрелка: Лунные приключения"."Предпочтения зрителей подтверждают тренд на научную фантастику и зрелищные картины с мощными визуальными эффектами на китайском кинорынке", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.

https://ria.ru/20221018/zolotoyorel-1824876172.html

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федор бондарчук, клим шипенко, александр андрющенко, китай, роскино, кино и сериалы