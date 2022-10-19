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Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае - РИА Новости, 19.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html
Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае
Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае - РИА Новости, 19.10.2022
Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае
Свыше пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае, сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:29
2022-10-19T17:29
культура
новости культуры
федор бондарчук
клим шипенко
александр андрющенко
китай
роскино
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Свыше пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае, сообщает пресс-служба "Роскино".За три недели китайские зрители смогли бесплатно увидеть 17 российских картин. В тройку лидеров по просмотрам вошли "Притяжение" Федора Бондарчука, "Салют-7" Клима Шипенко и "Напарник" Александра Андрющенко.Также зрители оценили "Метро" и "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Я худею" Алексея Нужного, "Гоголь. Вий" Егора Баранова, "Две женщины" Веры Глаголевой и анимационный фильм "Белка и Стрелка: Лунные приключения"."Предпочтения зрителей подтверждают тренд на научную фантастику и зрелищные картины с мощными визуальными эффектами на китайском кинорынке", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.
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новости культуры, федор бондарчук, клим шипенко, александр андрющенко, китай, роскино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Андрющенко, Китай, Роскино, Кино и сериалы
17:29 19.10.2022
 
Несколько миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае

Более пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае

© Фото : RFFБаннер Russian Film Festival в Китае
Баннер Russian Film Festival в Китае - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : RFF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Свыше пяти миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае, сообщает пресс-служба "Роскино".
За три недели китайские зрители смогли бесплатно увидеть 17 российских картин. В тройку лидеров по просмотрам вошли "Притяжение" Федора Бондарчука, "Салют-7" Клима Шипенко и "Напарник" Александра Андрющенко.
Также зрители оценили "Метро" и "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Я худею" Алексея Нужного, "Гоголь. Вий" Егора Баранова, "Две женщины" Веры Глаголевой и анимационный фильм "Белка и Стрелка: Лунные приключения".
"Предпочтения зрителей подтверждают тренд на научную фантастику и зрелищные картины с мощными визуальными эффектами на китайском кинорынке", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.
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КультураНовости культурыФедор БондарчукКлим ШипенкоАлександр АндрющенкоКитайРоскиноКино и сериалы
 
 
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