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Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825086622.html
Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих
Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих - РИА Новости, 19.10.2022
Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих
Жители Херсонской области при переезде на левый берег Днепра должны иметь при себе документы, деньги и теплую одежду, покидая дома и квартиры, необходимо... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:01
2022-10-19T13:01
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители Херсонской области при переезде на левый берег Днепра должны иметь при себе документы, деньги и теплую одежду, покидая дома и квартиры, необходимо выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, соответствующие инструкция и порядок действий опубликованы в Telegram-канале администрации региона.Так, при выезде необходимо иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, средства личной гигиены, теплую одежду, запас продуктов и воды на два-три дня и аптечку. При этом общий вес взятых с собой вещей не должен превышать 50 килограмм. На чемоданы нужно прикрепить ярлыки с указанием своего имени, года рождения, адреса проживания, места перемещения. Перед тем, как покинуть дом или квартиру, следует выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, закрыть окна и двери.На сборном пункте жители Херсонской области должны пройти регистрацию. При этом важно находиться со своей группой, быстро занимать место в транспорте. Всю информацию можно уточнить по телефону горячей линии +7 800 301 99 99.Накануне врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
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херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:01 19.10.2022
 
Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих

Херсонские власти призвали переезжающих взять с собой документы, деньги и закрыть дома

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители Херсонской области при переезде на левый берег Днепра должны иметь при себе документы, деньги и теплую одежду, покидая дома и квартиры, необходимо выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, соответствующие инструкция и порядок действий опубликованы в Telegram-канале администрации региона.
Так, при выезде необходимо иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, средства личной гигиены, теплую одежду, запас продуктов и воды на два-три дня и аптечку. При этом общий вес взятых с собой вещей не должен превышать 50 килограмм. На чемоданы нужно прикрепить ярлыки с указанием своего имени, года рождения, адреса проживания, места перемещения. Перед тем, как покинуть дом или квартиру, следует выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, закрыть окна и двери.
На сборном пункте жители Херсонской области должны пройти регистрацию. При этом важно находиться со своей группой, быстро занимать место в транспорте. Всю информацию можно уточнить по телефону горячей линии +7 800 301 99 99.
Накануне врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Военнослужащие подразделения ВС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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