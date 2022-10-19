https://ria.ru/20221019/kherson-1825086622.html

Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих

Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих - РИА Новости, 19.10.2022

Херсонские власти опубликовали инструкции для переезжающих

Жители Херсонской области при переезде на левый берег Днепра должны иметь при себе документы, деньги и теплую одежду, покидая дома и квартиры, необходимо... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:01

2022-10-19T13:01

2022-10-19T13:01

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители Херсонской области при переезде на левый берег Днепра должны иметь при себе документы, деньги и теплую одежду, покидая дома и квартиры, необходимо выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, соответствующие инструкция и порядок действий опубликованы в Telegram-канале администрации региона.Так, при выезде необходимо иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, средства личной гигиены, теплую одежду, запас продуктов и воды на два-три дня и аптечку. При этом общий вес взятых с собой вещей не должен превышать 50 килограмм. На чемоданы нужно прикрепить ярлыки с указанием своего имени, года рождения, адреса проживания, места перемещения. Перед тем, как покинуть дом или квартиру, следует выключить все электроприборы, перекрыть воду и газ, закрыть окна и двери.На сборном пункте жители Херсонской области должны пройти регистрацию. При этом важно находиться со своей группой, быстро занимать место в транспорте. Всю информацию можно уточнить по телефону горячей линии +7 800 301 99 99.Накануне врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр