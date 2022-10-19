https://ria.ru/20221019/kherson-1825066819.html

Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо

Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.10.2022

Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо

Херсон будет удерживаться полностью, отдавать город никто не намерен, военные будут стоять насмерть, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:50

2022-10-19T11:50

2022-10-19T12:08

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

владимир сальдо

безопасность

вооруженные силы рф

россия

украина

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Херсон будет удерживаться полностью, отдавать город никто не намерен, военные будут стоять насмерть, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."Никто не собирается сдавать Херсон, но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно…, Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация… Город будет удерживаться", - добавил Сальдо.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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