Рейтинг@Mail.ru
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825066819.html
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.10.2022
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо
Херсон будет удерживаться полностью, отдавать город никто не намерен, военные будут стоять насмерть, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:50
2022-10-19T12:08
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
владимир сальдо
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Херсон будет удерживаться полностью, отдавать город никто не намерен, военные будут стоять насмерть, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."Никто не собирается сдавать Херсон, но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно…, Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация… Город будет удерживаться", - добавил Сальдо.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html
херсон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_858:317:3164:2047_1920x0_80_0_0_b129502ef4546ab300e2515a26e76625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, вооруженные силы украины, владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:50 19.10.2022 (обновлено: 12:08 19.10.2022)
 
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что военные будут стоять за Херсон насмерть, сил для обороны достаточно

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Херсон будет удерживаться полностью, отдавать город никто не намерен, военные будут стоять насмерть, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Никто не собирается сдавать Херсон, но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно…, Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация… Город будет удерживаться", - добавил Сальдо.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Военнослужащие подразделения ВС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
00:56Специальная военная операция на Украине
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоБезопасностьВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала