https://ria.ru/20221019/kherson-1825034157.html

Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей - РИА Новости, 19.10.2022

Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:36

2022-10-19T09:36

2022-10-19T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".Он пояснил, что если ВСУ разобьют шлюзы Каховской ГЭС, то вода подойдет к Херсону.Накануне врио губернатора сообщил, что власти региона приняли решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.О том, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что есть данные также о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825021951.html

https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html

херсонская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, владимир сальдо, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр