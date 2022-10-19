09:36 19.10.2022 (обновлено: 10:18 19.10.2022)
Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о планах вывезти жителей на левый берег Днепра
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"Вода в некоторых местах поднимется на метр, там людей надо быстрее вывозить. Херсон сам находится на высоком берегу, и только новые районы, острова наши, микрорайон "Корабел" — там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов", — добавил Сальдо.
Накануне врио губернатора сообщил, что власти региона приняли решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
О том, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что есть данные также о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.