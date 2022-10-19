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Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825034157.html
Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей
Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей - РИА Новости, 19.10.2022
Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей
Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:36
2022-10-19T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".Он пояснил, что если ВСУ разобьют шлюзы Каховской ГЭС, то вода подойдет к Херсону.Накануне врио губернатора сообщил, что власти региона приняли решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.О том, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что есть данные также о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825021951.html
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в ДНР и ЛНР
09:36 19.10.2022 (обновлено: 10:18 19.10.2022)
 
Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о планах вывезти жителей на левый берег Днепра

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра порядка 50-60 тысяч человек, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Он пояснил, что если ВСУ разобьют шлюзы Каховской ГЭС, то вода подойдет к Херсону.
"Вода в некоторых местах поднимется на метр, там людей надо быстрее вывозить. Херсон сам находится на высоком берегу, и только новые районы, острова наши, микрорайон "Корабел" — там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов", — добавил Сальдо.
Накануне врио губернатора сообщил, что власти региона приняли решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
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О том, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что есть данные также о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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