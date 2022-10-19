https://ria.ru/20221019/kherson-1825021409.html
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город
Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:01
2022-10-19T08:01
2022-10-19T08:01
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
херсон
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления."Херсон не является исключением - он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон – это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", - сказал Стремоусов.По его словам, решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности и избежания жертв среди мирного населения.
https://ria.ru/20221018/kherson-1824981508.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город
Стремоусов: Херсон может попасть под обстрелы, его жителям рекомендовано покинуть город