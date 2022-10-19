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Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825021409.html
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город
Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:01
2022-10-19T08:01
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
херсон
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления."Херсон не является исключением - он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон – это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", - сказал Стремоусов.По его словам, решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности и избежания жертв среди мирного населения.
https://ria.ru/20221018/kherson-1824981508.html
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в мире, кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , херсон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина
08:01 19.10.2022
 
Власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть город

Стремоусов: Херсон может попасть под обстрелы, его жителям рекомендовано покинуть город

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 20:46Специальная военная операция на Украине
Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась опасная обстановка
"Херсон не является исключением - он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон – это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", - сказал Стремоусов.
По его словам, решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности и избежания жертв среди мирного населения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовВладимир СальдоХерсонская областьХерсонРоссияУкраина
 
 
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