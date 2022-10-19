https://ria.ru/20221019/kherson-1825020625.html
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:57
2022-10-19T07:57
2022-10-19T07:57
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ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - говорится в сообщении, которое сегодня ранним утром получили абоненты местных операторов сотовой связи.
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Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Власти Херсона по СМС оповещают о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов