https://ria.ru/20221019/kherson-1825020625.html

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T07:57

2022-10-19T07:57

2022-10-19T07:57

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - говорится в сообщении, которое сегодня ранним утром получили абоненты местных операторов сотовой связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, херсон, вооруженные силы украины, россия, украина