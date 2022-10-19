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Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825020625.html
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:57
2022-10-19T07:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
россия
украина
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ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - говорится в сообщении, которое сегодня ранним утром получили абоненты местных операторов сотовой связи.
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
07:57 19.10.2022
 
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Власти Херсона по СМС оповещают о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Администрация Херсонской области рассылает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - говорится в сообщении, которое сегодня ранним утром получили абоненты местных операторов сотовой связи.
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