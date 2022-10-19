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В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов - РИА Новости, 19.10.2022
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов
Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но противнику дадут отпор, Херсон "сдавать не собираемся", заявил в Telegram-канале заместитель главы... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:56
2022-10-19T01:54
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
херсон
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но противнику дадут отпор, Херсон "сдавать не собираемся", заявил в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области", — отметил Стремоусов.В связи с этим, по его словам, населению, проживающему на правобережной части Днепра в Херсонской области настоятельно рекомендовано на время боевых действий перебраться на левобережную часть региона или же выехать в другие субъекты Российской Федерации.Касаясь темы перемещения гражданского населения ряда районов Херсонской области, замглавы администрации отметил, что жилье, которое люди могут потерять из-за "ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации".Накануне врио губернатора Херсонской области Владмир Сальдо заявил, что руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин ранее отмечал, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
https://ria.ru/20221018/ges-1824983576.html
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, херсон, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Херсон, Херсонская область , В мире
00:56 19.10.2022 (обновлено: 01:54 19.10.2022)
 
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов

Заместитель главы Херсонской области Стремоусов заявил, что Херсон сдавать не собираются

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВС
Военнослужащие подразделения ВС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Военнослужащие подразделения ВС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но противнику дадут отпор, Херсон "сдавать не собираемся", заявил в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области", — отметил Стремоусов.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 20:58Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил, что Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС
В связи с этим, по его словам, населению, проживающему на правобережной части Днепра в Херсонской области настоятельно рекомендовано на время боевых действий перебраться на левобережную часть региона или же выехать в другие субъекты Российской Федерации.

"Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим", — сказал Стремоусов.

Касаясь темы перемещения гражданского населения ряда районов Херсонской области, замглавы администрации отметил, что жилье, которое люди могут потерять из-за "ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации".
Накануне врио губернатора Херсонской области Владмир Сальдо заявил, что руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин ранее отмечал, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 20:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияХерсонХерсонская областьВ мире
 
 
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