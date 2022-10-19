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Полицейский из Хакасии передавал данные МВД наркоторговцам, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 19.10.2022
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Полицейский из Хакасии передавал данные МВД наркоторговцам, сообщили в ФСБ
Полицейский из Хакасии передавал данные МВД наркоторговцам, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 19.10.2022
Полицейский из Хакасии передавал данные МВД наркоторговцам, сообщили в ФСБ
Полицейский из Хакасии за деньги передавал оператору украинского интернет-магазина, торгующего наркотиками, данные о мероприятиях МВД по пресечению каналов... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T06:24
2022-10-19T11:36
происшествия
республика хакасия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
фсб
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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Полицейский из Хакасии за деньги передавал оператору украинского интернет-магазина, торгующего наркотиками, данные о мероприятиях МВД по пресечению каналов поставки наркотиков в республику, подозреваемый заключен под стражу, сообщает региональный главк ФСБ."В Хакасии УФСБ совместно с МВД по Республике Хакасия пресечена противоправная деятельность руководителя одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Хакасия. Установлено, что сотрудник полиции, 1988 года рождения, с января 2021 года за денежное вознаграждение предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия", — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что "при обысках у бывшего полицейского" обнаружили наркотики синтетического происхождения в крупном размере. В данным момент суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Оперативники устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
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происшествия, республика хакасия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, фсб
Происшествия, Республика Хакасия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, ФСБ
06:24 19.10.2022 (обновлено: 11:36 19.10.2022)
 
Полицейский из Хакасии передавал данные МВД наркоторговцам, сообщили в ФСБ

ФСБ: полицейский из Хакасии передавал данные об операциях МВД украинским наркоторговцам

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Полицейский из Хакасии за деньги передавал оператору украинского интернет-магазина, торгующего наркотиками, данные о мероприятиях МВД по пресечению каналов поставки наркотиков в республику, подозреваемый заключен под стражу, сообщает региональный главк ФСБ.
"В Хакасии УФСБ совместно с МВД по Республике Хакасия пресечена противоправная деятельность руководителя одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Хакасия. Установлено, что сотрудник полиции, 1988 года рождения, с января 2021 года за денежное вознаграждение предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что "при обысках у бывшего полицейского" обнаружили наркотики синтетического происхождения в крупном размере. В данным момент суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Оперативники устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
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