https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html
В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам
В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам - РИА Новости, 19.10.2022
В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам
Сотрудники Крымского федерального университета придумали, как без применения пестицидов бороться с бабочками, вредящими виноградникам — ученые предложили... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:16
2022-10-19T09:16
2022-10-19T09:16
наука
навигатор абитуриента
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крымский федеральный университет (кфу)
крымский федеральный университет
университетская наука
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета придумали, как без применения пестицидов бороться с бабочками, вредящими виноградникам — ученые предложили использовать молекулы, которые имитируют запах самок этих насекомых и направляют самцов по ложному следу прямо в ловушку, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.В Крыму распространен вредитель винограда — бабочка пестрянка виноградная, численность которой аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. Поэтому актуальна задача поиска эффективных методов борьбы с этими вредителями, не наносящих ущерба здоровью людей.Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые могут применяться для создания безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями.По задумке исследователей, конечный продукт их работы выглядит или как резиновая приманка, пропитанная активным веществом и предназначенная для самцов вредителя, или как липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором в ловушках накапливаются самцы вредителя, и самки остаются неоплодотворенными. Кроме того, с помощью нового метода можно точно определить время вылета вредителя, что позволит снизить объемы используемых пестицидов, отмечают исследователи.По словам Ефетова, зарубежные исследователи идут по длительному и дорогостоящему пути — делают экстракты феромонных желез самок, выделяют из них различные вещества и проверяют их биологическую активность. Особенность изобретения крымских ученых заключается в том, что оказывается возможным заранее предсказать возможную структуру необходимых веществ и собрать молекулы из компонентов, как детский конструктор. Это резко удешевляет конечный продукт, поясняют авторы работы.Сейчас специалисты Крымского федерального университета заняты апробацией уже синтезированных веществ и планируют в дальнейшем протестировать их в природных условиях.
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навигатор абитуриента, россия, крымский федеральный университет (кфу), крымский федеральный университет, университетская наука
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Крымский федеральный университет (КФУ), Крымский федеральный университет, Университетская наука
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета придумали, как без применения пестицидов бороться с бабочками, вредящими виноградникам — ученые предложили использовать молекулы, которые имитируют запах самок этих насекомых и направляют самцов по ложному следу прямо в ловушку, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.
В Крыму распространен вредитель винограда — бабочка пестрянка виноградная, численность которой аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. Поэтому актуальна задача поиска эффективных методов борьбы с этими вредителями, не наносящих ущерба здоровью людей.
Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые могут применяться для создания безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями.
"Мы в Крымском федеральном университете занимаемся конструированием новых молекул, которые выполняют функцию половых аттрактантов, то есть привлекают самцов, имитируя запах самки. Применение таких молекул открывает широкие возможности как для создания безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями, так и для мониторинга численности редких видов", — рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов.
По задумке исследователей, конечный продукт их работы выглядит или как резиновая приманка, пропитанная активным веществом и предназначенная для самцов вредителя, или как липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором в ловушках накапливаются самцы вредителя, и самки остаются неоплодотворенными. Кроме того, с помощью нового метода можно точно определить время вылета вредителя, что позволит снизить объемы используемых пестицидов, отмечают исследователи.
По словам Ефетова, зарубежные исследователи идут по длительному и дорогостоящему пути — делают экстракты феромонных желез самок, выделяют из них различные вещества и проверяют их биологическую активность. Особенность изобретения крымских ученых заключается в том, что оказывается возможным заранее предсказать возможную структуру необходимых веществ и собрать молекулы из компонентов, как детский конструктор. Это резко удешевляет конечный продукт, поясняют авторы работы.
Сейчас специалисты Крымского федерального университета заняты апробацией уже синтезированных веществ и планируют в дальнейшем протестировать их в природных условиях.