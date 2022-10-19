https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html

В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам

В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам - РИА Новости, 19.10.2022

В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам

Сотрудники Крымского федерального университета придумали, как без применения пестицидов бороться с бабочками, вредящими виноградникам — ученые предложили... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:16

2022-10-19T09:16

2022-10-19T09:16

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета придумали, как без применения пестицидов бороться с бабочками, вредящими виноградникам — ученые предложили использовать молекулы, которые имитируют запах самок этих насекомых и направляют самцов по ложному следу прямо в ловушку, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.В Крыму распространен вредитель винограда — бабочка пестрянка виноградная, численность которой аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. Поэтому актуальна задача поиска эффективных методов борьбы с этими вредителями, не наносящих ущерба здоровью людей.Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые могут применяться для создания безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями.По задумке исследователей, конечный продукт их работы выглядит или как резиновая приманка, пропитанная активным веществом и предназначенная для самцов вредителя, или как липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором в ловушках накапливаются самцы вредителя, и самки остаются неоплодотворенными. Кроме того, с помощью нового метода можно точно определить время вылета вредителя, что позволит снизить объемы используемых пестицидов, отмечают исследователи.По словам Ефетова, зарубежные исследователи идут по длительному и дорогостоящему пути — делают экстракты феромонных желез самок, выделяют из них различные вещества и проверяют их биологическую активность. Особенность изобретения крымских ученых заключается в том, что оказывается возможным заранее предсказать возможную структуру необходимых веществ и собрать молекулы из компонентов, как детский конструктор. Это резко удешевляет конечный продукт, поясняют авторы работы.Сейчас специалисты Крымского федерального университета заняты апробацией уже синтезированных веществ и планируют в дальнейшем протестировать их в природных условиях.

https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

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навигатор абитуриента, россия, крымский федеральный университет (кфу), крымский федеральный университет, университетская наука