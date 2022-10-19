https://ria.ru/20221019/kazakhstan-1825036937.html

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане - РИА Новости, 19.10.2022

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:57

2022-10-19T09:57

2022-10-19T09:57

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801451787_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_f5e794088f749e0d31c2a83a8be18f26.jpg

АЛМА-АТА, 19 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя отказываться и от других языков."Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется", - сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области в среду. По его словам, "оснований для беспокойства нет"."Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Токаев.Вместе с тем он отметил необходимость проведения взвешенной языковой политики. "Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", - заключил он.

https://ria.ru/20221007/tokaev-1822249462.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан