https://ria.ru/20221019/kazakhstan-1825036937.html
Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане
Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане - РИА Новости, 19.10.2022
Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:57
2022-10-19T09:57
2022-10-19T09:57
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 19 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя отказываться и от других языков."Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется", - сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области в среду. По его словам, "оснований для беспокойства нет"."Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Токаев.Вместе с тем он отметил необходимость проведения взвешенной языковой политики. "Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", - заключил он.
https://ria.ru/20221007/tokaev-1822249462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане
Токаев назвал использование языкового вопроса для политических игр недопустимым
АЛМА-АТА, 19 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя отказываться и от других языков.
"Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется", - сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области
в среду. По его словам, "оснований для беспокойства нет".
"Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Токаев.
Вместе с тем он отметил необходимость проведения взвешенной языковой политики. "Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", - заключил он.