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Израиль отказался поставлять Украине вооружения - РИА Новости, 19.10.2022
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Израиль отказался поставлять Украине вооружения
Израиль отказался поставлять Украине вооружения - РИА Новости, 19.10.2022
Израиль отказался поставлять Украине вооружения
Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но продолжит гуманитарную помощь, заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:13
2022-10-19T15:24
израиль
украина
бени ганц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но продолжит гуманитарную помощь, заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС."Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.По словам министра, израильские власти планируют утвердить дополнительный пакет такой помощи.Накануне израильские СМИ написали, что Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре между Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Это стало известно после того, как глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Как отмечала газета Haaretz, последний раз Ганц и Резников беседовали в апреле, а запланированный на 24 августа разговор переносился уже пять раз.В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
https://ria.ru/20221017/izrail-1824562674.html
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израиль, украина, бени ганц
Израиль, Украина, Бени Ганц
14:13 19.10.2022 (обновлено: 15:24 19.10.2022)
 
Израиль отказался поставлять Украине вооружения

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружения

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но продолжит гуманитарную помощь, заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС.
"Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.
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По словам министра, израильские власти планируют утвердить дополнительный пакет такой помощи.
"При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом", — заключил Ганц.
Накануне израильские СМИ написали, что Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре между Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Это стало известно после того, как глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Как отмечала газета Haaretz, последний раз Ганц и Резников беседовали в апреле, а запланированный на 24 августа разговор переносился уже пять раз.
В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
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ИзраильУкраинаБени Ганц
 
 
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