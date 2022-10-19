https://ria.ru/20221019/italiya-1825079822.html

Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом

Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом - РИА Новости, 19.10.2022

Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом

Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано показал в эфире популярной телепрограммы государственного телеканала Rai3 свои счета за электричество и назвал... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:36

2022-10-19T12:36

2022-10-19T12:52

аль бано

италия

в мире

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99365/92/993659231_0:161:1746:1143_1920x0_80_0_0_561399afc8761bafa4899da92ee8d4ff.jpg

РИМ, 19 окт – РИА Новости. Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано показал в эфире популярной телепрограммы государственного телеканала Rai3 свои счета за электричество и назвал идущий в стране рост тарифов на электроэнергию "абсурдным подорожанием"."С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!" - заявил музыкант, которому принадлежит крупное винодельческое хозяйство близ родного городка Челлино-Сан-Марко на юге Италии.Резкий рост тарифов на электроэнергию, связанный с повышением цен на природный газ, вызывает серьезную озабоченность у многих предпринимателей и простых граждан Италии. Во вторник Национальный союз потребителей (Unc) сообщил, что в сентябре электроэнергия, продаваемая на Апеннинах по свободным рыночным ценам, впервые вышла на первое место в рейтинге наиболее сильно подорожавших товаров и услуг. В годовом исчислении цены на электричество увеличились до рекордного уровня, превысив 136%.

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аль бано, италия, в мире, энергетика