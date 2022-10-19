https://ria.ru/20221019/italiya-1825079822.html
Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом
Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом - РИА Новости, 19.10.2022
Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом
Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано показал в эфире популярной телепрограммы государственного телеканала Rai3 свои счета за электричество и назвал... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:36
2022-10-19T12:36
2022-10-19T12:52
аль бано
италия
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энергетика
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано показал в эфире популярной телепрограммы государственного телеканала Rai3 свои счета за электричество и назвал идущий в стране рост тарифов на электроэнергию "абсурдным подорожанием"."С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!" - заявил музыкант, которому принадлежит крупное винодельческое хозяйство близ родного городка Челлино-Сан-Марко на юге Италии.Резкий рост тарифов на электроэнергию, связанный с повышением цен на природный газ, вызывает серьезную озабоченность у многих предпринимателей и простых граждан Италии. Во вторник Национальный союз потребителей (Unc) сообщил, что в сентябре электроэнергия, продаваемая на Апеннинах по свободным рыночным ценам, впервые вышла на первое место в рейтинге наиболее сильно подорожавших товаров и услуг. В годовом исчислении цены на электричество увеличились до рекордного уровня, превысив 136%.
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аль бано, италия, в мире, энергетика
Аль Бано, Италия, В мире, Энергетика
12:36 19.10.2022 (обновлено: 12:52 19.10.2022)
Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию абсурдом
Итальянский певец Аль Бано назвал рост цен на электроэнергию "абсурдным подорожанием"