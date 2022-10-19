https://ria.ru/20221019/iordaniya-1824098750.html

Гостеприимная Иордания: что ждет туристов в стране вечного лета

Гостеприимная Иордания: что ждет туристов в стране вечного лета - РИА Новости, 19.10.2022

Гостеприимная Иордания: что ждет туристов в стране вечного лета

Древние города, глубокие каньоны со скалами из разноцветного песчаника, меняющая цвет пустыня, роскошные спа-курорты — в Иордании сейчас высокий сезон. О том,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:14

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Древние города, глубокие каньоны со скалами из разноцветного песчаника, меняющая цвет пустыня, роскошные спа-курорты — в Иордании сейчас высокий сезон. О том, где встретить бедуинов и увидеть песок-хамелеон, какие необычные сувениры привозят туристы и почему на Мертвое море надо ехать именно сейчас, — в материале РИА Новости.Главный человек"В Иордании гость — главный человек в доме, — говорит организатор индивидуальных и групповых туров Зиадех Фади. — Вас обязательно угостят вкусным кофе, предложат сесть за общий стол, а завершится все приятной беседой за орешками и фруктами. После этого вам точно захочется вернуться сюда и дружить с этой семьей не один год".Но не стоит забывать о местных традициях. Женщины здесь редко выходят к гостям и присоединяются к обеду. Не нужно ходить по дому без сопровождения хозяина, расспрашивать о его семье. Одежда тоже важна: откровенные наряды (декольте, мини-шорты) не в почете.В магазинах и кафе с туристами тоже максимально доброжелательны. Атмосфера домашняя. Могут предложить чашечку кофе с финиками или конфетами. Не отказывайтесь — денег за это не возьмут.Спрос выросОсенью и весной в Иордании самая комфортная погода."С середины сентября до конца ноября и с апреля до июня средняя температура воздуха днем 30-34 градуса, ночью — 20-24, — говорит Заидех Фади. — Но и зима у нас условная. На улице — 25, вода — 19, отдыхающие купаются круглый год".А вот летом приезжают только те, кто не боится жары в 40 с лишним градусов.Туристы едут из Сербии, Польши, Румынии, Германии, Казахстана, Израиля, Саудовской Аравии, Ливана, Египта. Гостей из России пока немного — нет чартеров.В ассортименте "Интуриста" есть пляжные и экскурсионные программы. Средняя цена — 186 тысяч рублей за двоих на неделю без перелета и 299 тысяч — с авиабилетами.У "Русского Экспресса" немного подешевле. Тур "Вокруг Иордании за восемь дней" стоит 74 тысячи рублей на двоих, с билетами — 241 тысячу, сообщила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.Туристы чаще всего добираются до Иордании через ОАЭ (Абу-Даби, Шарджа или Дубай), добавляет Дарья. Также есть рейсы с пересадкой в Египте (Каир), Турции (Стамбул), Бахрейне (Манама). Билеты — от 32 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в ноябре.Ковидные документы не нужны, достаточно загранпаспорта, страховки и заполненной на портале анкеты. Визу оформляют в аэропорту по прибытии.Чудо светаГордость Иордании — древний город Петра. В 2007-м его, наряду с пирамидами в Гизе, Мачу-Пикчу и Тадж-Махалом, включили в список Новых семи чудес света.До XIX века о Петре знали только местные бедуины: они верили, что где-то здесь спрятаны сокровища, поэтому не подпускали чужаков.Скалы с вкраплениями красного, розового, лилового и черного, гробницы, вырезанные глубоко в породе, византийский храм с сохранившейся мозаикой, замок-лабиринт, из окон которого виднеется Мертвое море… "Эти памятники уникальны", — подчеркивает гид.Вход — 75 долларов (4700 рублей), на вечернюю программу — 25 (1500). Но есть нюанс: ночной билет не действует без дневного, предупреждает Таиль.Лучше всего приезжать сюда на однодневную экскурсию: в ближайшей к Петре деревне Вади-Муса не очень много спальных мест, в пик сезона может не хватить.Петрой исторические достопримечательности Иордании не ограничиваются. Если будет время, посетите римский амфитеатр, Цитадель и дворец Каср Амра в Аммане, а также древний город тысячи колоннад Джераш — один из крупнейших образцов римской архитектуры за пределами Италии. Там множество зданий с колоннами, театр, бани, фонтаны, храмы, площади и скверы, все в отличном состоянии.По святым местамИордания — колыбель религий, говорит Зиадех Фади. На территории страны находятся места крещения Иисуса и первой проповеди Моисея, могила Аарона."Согласно Библии Христос принял крещение в водах Иордана, после чего разверзлись небеса и на землю снизошел Святой Дух в виде голубя, сообщая о миссии Спасителя", — поясняет Таиль Аль Фалахат.С тех пор считается, что вода этой реки обладает целебными свойствами.Еще одно почитаемое паломниками святое место — гора Небо. Именно там Бог показал пророку Моисею Землю. Со смотровой площадки открывается невероятная панорама на долину реки Иордан, Мертвое море, Палестину, в хорошую погоду виден Иерусалим.На вершине другой горы — Ор, неподалеку от Петры — захоронение, предположительно, первосвященника Аарона, брата Моисея. Над могилой — мечеть, базилика с белоснежным куполом.Лучший спа-курортНа берегах Мертвого моря — множество спа-курортов с широким выбором оздоровительных программ: массажи, грязелечение, ароматерапия. Даже если вы просто приедете и подышите несколько дней насыщенным бромом воздухом, это пойдет на пользу организму и особенно нервной системе.Купаться — тоже сплошное удовольствие: море настолько соленое, что само держит вас на поверхности.Неподалеку от Мертвого моря, в живописном каньоне, — горячие источники-водопады Хаммамат-Маин. По преданию, в них купался иудейский царь Ирод. Считается, что насыщенная минеральными веществами вода омолаживает.Ближе к природеМногие природные достопримечательности входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Пустыня Вади-Рам — как марсианские декорации: бескрайние песчаные барханы с ярко-оранжевыми дюнами, разноцветные каньоны, древние пещеры с наскальными рисунками. Здесь до сих пор живут бедуины и нет мобильной связи."Если требуется инфодетокс — вам сюда", — советует Таиль Аль Фалахат.Тут организуют джип-туры, катают на верблюдах и предлагают подняться в небо на воздушном шаре. Вади-Рам стоит увидеть в разное время суток: в зависимости от освещения песок меняет цвет и на закате выглядит совсем иначе, чем на рассвете, добавляет Таиль. Билет — 7,5 доллара (470 рублей).Загляните и в заповедники. Таиль рекомендует погулять по Вади Муджиб, самому низинному в мире — 400 метров под уровнем моря. Над головой нависают километровые скалы из разноцветного песчаника, ручьи сливаются в мощный водопад, а разбавляют каменный ландшафт редкие тропические растения.Заповедник Дана — это песчаные дюны, сухие русла рек и горные вершины. Здесь проложены туристические пешие маршруты, можно заняться хайкингом, каньонингом, покататься на горных велосипедах.На месте и с собойУличная еда, по его словам, обычно приготовлена не менее вкусно и качественно, чем в ресторанах и кафе. Попробуйте местную шаурму, фалафель, хумус. Напиток — кофе с кардамоном, а на десерт — кнафе (готовят из вермишели, сыра, сахарного сиропа, фисташек и сливочного масла).Дегустировать иорданские блюда Фади советует в Sheikh al Khara и Diwan Double Tree в Акабе, Alwadi в Петре, Tawahin al Hawa в Аммане.Попробовав местные угощения однажды, туристы хотят увезти домой как можно больше. "Тут есть одна проблема — чтобы все поместилось", — смеется Фади.Из гастрономических сувениров стоит брать орехи, специи, чай, халву, хумус, кофе, финики. А из тех, которые останутся с вами надолго, — украшения из серебра и бисера, благовония, сухие духи, соль и грязь Мертвого моря, вазы с цветным песком, керамику и мозаику ручной работы.По словам Таиля, туристы также часто интересуются, где купить книгу "Замуж за бедуина" (продается в Петре) и кохиль (то, чем арабские кочевники подводят глаза).

https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html

иордания

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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