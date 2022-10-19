https://ria.ru/20221019/ingushetiya-1825080776.html
Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты
Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты - РИА Новости, 19.10.2022
Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты
Ингушетия за последние несколько лет получила из федерального бюджета около 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов и федеральных программ,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:40
2022-10-19T12:40
2022-10-19T12:40
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Ингушетия за последние несколько лет получила из федерального бюджета около 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов и федеральных программ, почти половина этой суммы направлена на улучшение социального благополучия населения, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Положительную инерцию нам задали нацпроекты и другие меры поддержки из федерального центра. За три года на реализацию различных проектов наша республика получила около 78 миллиардов рублей финансовых средств из федерального бюджета", - сказал Калиматов на встрече с депутатами народного собрания региона.Он также отметил, что за это же время для реализации национальных проектов, ориентированных на социальное благополучие населения, в Ингушетии направлено около 37 миллиардов рублей. Кроме того, на господдержку семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, в регионе выплачено более 13 миллиардов рублей.По словам главы республики, годовой бюджет республики составляет 31 миллиард рублей, из которых 26 миллиардов поступает из федерального бюджета. "Налоговые сборы нам удалось повысить до 5 миллиардов рублей. Мы сами должны выводить регион из числа дотационных, исправно платя налоги, переводя собственность и всю нашу деятельность в юридическую плоскость", - добавил Калиматов.Он сообщил, что за последнее время Росреестр поставил на учет в регионе 50 тысяч неоформленных объектов строительства, среди которых и объекты бизнеса, подлежащие налогообложению. "Сейчас у нас уже порядка 5 тысяч объектов малого и среднего предпринимательства и около 1 миллиарда рублей налоговых поступлений от них в 2021 году. Значит, могут работать, могут честно платить", - заявил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20221017/ingushetiya-1824609565.html
https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, махмуд-али калиматов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Махмуд-Али Калиматов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Республика Ингушетия
Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты
Глава Ингушетии Калиматов: регион за три года получил 78 миллиардов рублей на нацпроекты
НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Ингушетия за последние несколько лет получила из федерального бюджета около 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов и федеральных программ, почти половина этой суммы направлена на улучшение социального благополучия населения, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Положительную инерцию нам задали нацпроекты и другие меры поддержки из федерального центра. За три года на реализацию различных проектов наша республика получила около 78 миллиардов рублей финансовых средств из федерального бюджета", - сказал Калиматов на встрече с депутатами народного собрания региона.
Он также отметил, что за это же время для реализации национальных проектов, ориентированных на социальное благополучие населения, в Ингушетии направлено около 37 миллиардов рублей. Кроме того, на господдержку семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, в регионе выплачено более 13 миллиардов рублей.
По словам главы республики, годовой бюджет республики составляет 31 миллиард рублей, из которых 26 миллиардов поступает из федерального бюджета. "Налоговые сборы нам удалось повысить до 5 миллиардов рублей. Мы сами должны выводить регион из числа дотационных, исправно платя налоги, переводя собственность и всю нашу деятельность в юридическую плоскость", - добавил Калиматов.
Он сообщил, что за последнее время Росреестр
поставил на учет в регионе 50 тысяч неоформленных объектов строительства, среди которых и объекты бизнеса, подлежащие налогообложению. "Сейчас у нас уже порядка 5 тысяч объектов малого и среднего предпринимательства и около 1 миллиарда рублей налоговых поступлений от них в 2021 году. Значит, могут работать, могут честно платить", - заявил глава Ингушетии.