https://ria.ru/20221019/ingushetiya-1825080776.html

Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты

Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты - РИА Новости, 19.10.2022

Ингушетия за три года получила 78 миллиардов рублей на нацпроекты

Ингушетия за последние несколько лет получила из федерального бюджета около 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов и федеральных программ,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:40

2022-10-19T12:40

2022-10-19T12:40

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Ингушетия за последние несколько лет получила из федерального бюджета около 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов и федеральных программ, почти половина этой суммы направлена на улучшение социального благополучия населения, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Положительную инерцию нам задали нацпроекты и другие меры поддержки из федерального центра. За три года на реализацию различных проектов наша республика получила около 78 миллиардов рублей финансовых средств из федерального бюджета", - сказал Калиматов на встрече с депутатами народного собрания региона.Он также отметил, что за это же время для реализации национальных проектов, ориентированных на социальное благополучие населения, в Ингушетии направлено около 37 миллиардов рублей. Кроме того, на господдержку семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, в регионе выплачено более 13 миллиардов рублей.По словам главы республики, годовой бюджет республики составляет 31 миллиард рублей, из которых 26 миллиардов поступает из федерального бюджета. "Налоговые сборы нам удалось повысить до 5 миллиардов рублей. Мы сами должны выводить регион из числа дотационных, исправно платя налоги, переводя собственность и всю нашу деятельность в юридическую плоскость", - добавил Калиматов.Он сообщил, что за последнее время Росреестр поставил на учет в регионе 50 тысяч неоформленных объектов строительства, среди которых и объекты бизнеса, подлежащие налогообложению. "Сейчас у нас уже порядка 5 тысяч объектов малого и среднего предпринимательства и около 1 миллиарда рублей налоговых поступлений от них в 2021 году. Значит, могут работать, могут честно платить", - заявил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20221017/ingushetiya-1824609565.html

https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, махмуд-али калиматов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), республика ингушетия