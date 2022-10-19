https://ria.ru/20221019/inflyatsiya-1825206357.html

Недельная инфляция в России составила 0,02 процента

Недельная инфляция в России составила 0,02 процента - РИА Новости, 19.10.2022

Недельная инфляция в России составила 0,02 процента

Недельная инфляция в РФ незначительно замедлилась - до 0,02% с 0,03% неделей ранее, с начала года по 17 октября потребительские цены выросли на 10,55%, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:08

2022-10-19T19:08

2022-10-19T19:08

инфляция

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ незначительно замедлилась - до 0,02% с 0,03% неделей ранее, с начала года по 17 октября потребительские цены выросли на 10,55%, сообщил в среду Росстат."За период с 11 по 17 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала октября – 100,08%, с начала года – 110,55%", - говорится в сообщении.Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился - на неделе с 11 по 17 октября она подорожала на 1,2% после 1,1% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 5%, бананы – на 3,4%, огурцы – на 1,9%, капуста – на 1,3%, картофель – на 0,9%, свекла – на 0,4%, лук – на 0,3%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 22 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар - на 0,99% и 0,56% соответственно; следом идет подсолнечное масло, оно снизилось в цене в среднем на 0,5%. Пшеничная мука, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 0,39%, чай - на 0,36%, печенье и вареная колбаса - на 0,34%, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, баранина - на 0,29%, шоколадные конфеты - на 0,25%, пшено и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,24%, рис - на 0,23%.Подорожание наблюдалось по 11 наименованиям продуктов. Рост цен на яйца замедлился до 1,86% с 2,14% неделей ранее. Следом идут питьевое цельное стерилизованное молоко - оно подорожало на 0,5%, сметана - на 0,38%, мороженая рыба и сливочное масло - на 0,27%, говядина и вермишель - на 0,19%, соль - на 0,16%. Цены на макаронные изделия за неделю не изменились.Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных – на 0,61%, спички и туалетная бумага – на 0,28% и 0,25% соответственно, зубные пасты – на 0,18%, а также пеленки для новорожденных, туалетное и хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные щетки – на 0,1%. Цены на детские подгузники снизились на 0,1%.Среди электроники и бытовой техники в цене выросли телевизоры - на 0,31%, а электропылесосы и смартфоны подешевели - на 0,29% и 0,73% соответственно. Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,02%, на иностранные - на 0,04%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением мази "Левомеколь" (она подешевела на 0,31%).Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на неделе с 11 по 17 октября на 4% после роста на 1,3% неделей ранее.

https://ria.ru/20221017/produkty-1824489913.html

https://ria.ru/20221014/tseny-1823957424.html

https://ria.ru/20221012/prosrochka-1823167627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты