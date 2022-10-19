https://ria.ru/20221019/harrypotter-1825200435.html
На съемках Гарри Поттера действовала система штрафов для детей-актеров
На съемках Гарри Поттера действовала система штрафов для детей-актеров - РИА Новости, 19.10.2022
На съемках Гарри Поттера действовала система штрафов для детей-актеров
Детей-актеров штрафовали на съемках двух фильмов о Гарри Поттере — "Философского камня" и "Тайной комнаты". Об этом рассказал в своих мемуарах Том Фелтон,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:28
2022-10-19T19:28
2022-10-19T19:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
гарри поттер
том фелтон
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Детей-актеров штрафовали на съемках двух фильмов о Гарри Поттере — "Философского камня" и "Тайной комнаты". Об этом рассказал в своих мемуарах Том Фелтон, сыгравший Драко, пишет Independent. Идея принадлежала режиссеру Крису Коламбусу. Так он пытался справиться с большой командой юных артистов, которые нередко отвлекались от съемок, например, хихикали. "Каждый раз, когда кто-то из нас срывал дубль, нам давали красную карточку. Она означала, что мы должны были положить 10 фунтов в мешок. В конце съемок все деньги передавались на благотворительность. Это был хороший план, чтобы держать нас в узде, но он не всегда срабатывал", — вспоминает Фелтон. По его словам, самым злостным нарушителем был Руперт Гринт (он воплотил образ Рона Уизли). "Мне кажется, что только за первые два фильма он выложил более 2500 фунтов стерлингов, настолько он был не способен контролировать себя, когда начинал с смеяться", — говорит актер.
https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер, том фелтон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Гарри Поттер, Том Фелтон
На съемках Гарри Поттера действовала система штрафов для детей-актеров
Детей на съемках Гарри Поттера штрафовали за срыв дублей, написал в мемуарах Том Фелтон
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Детей-актеров штрафовали на съемках двух фильмов о Гарри Поттере — "Философского камня" и "Тайной комнаты". Об этом рассказал в своих мемуарах Том Фелтон, сыгравший Драко, пишет
Independent.
Идея принадлежала режиссеру Крису Коламбусу. Так он пытался справиться с большой командой юных артистов, которые нередко отвлекались от съемок, например, хихикали.
"Каждый раз, когда кто-то из нас срывал дубль, нам давали красную карточку. Она означала, что мы должны были положить 10 фунтов в мешок. В конце съемок все деньги передавались на благотворительность. Это был хороший план, чтобы держать нас в узде, но он не всегда срабатывал", — вспоминает Фелтон.
По его словам, самым злостным нарушителем был Руперт Гринт (он воплотил образ Рона Уизли).
"Мне кажется, что только за первые два фильма он выложил более 2500 фунтов стерлингов, настолько он был не способен контролировать себя, когда начинал с смеяться", — говорит актер.