https://ria.ru/20221019/gruzy-1825040868.html

СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток

СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток - РИА Новости, 19.10.2022

СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток

Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

2022-10-19T10:20

дальний восток

экономика

арктика

россия

алексей чекунков

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 триллионов рублей выручки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Проблемы с вывозом грузов на так называемом Восточном полигоне (это БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах "усугубляет перегруженность железных дорог" углем, также считает министр.А необходимость вывоза больших объемов этого угля мешает транзиту и экспорту более "маржинальных" (прибыльных) товаров, таких как металлы, удобрения и лес, оценивает Чекунков.До санкционного закрытия европейского рынка эти грузы везли через южные и западные порты.При этом автодороги или речной транспорт, по мнению Чекункова, не могут стать альтернативой, а железная дорога не справится с вывозом всего объема грузов на восток."Единственный способ "вытащить" экспорт из европейской части России в Азию - "раскатать" Севморпуть (СМП)", - считает министр. Но это, по его словам, можно будет сделать, только если будут реализованы планы строительства ледоколов и судов ледового класса, создания аварийно-спасательной, гидрометеорологической и другой инфраструктуры для СМП.

https://ria.ru/20220919/porty-1817877804.html

https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

дальний восток

арктика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дальний восток, экономика, арктика, россия, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)