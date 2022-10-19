https://ria.ru/20221019/gruzy-1825040868.html
СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток
СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток - РИА Новости, 19.10.2022
СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток
Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:20
2022-10-19T10:20
2022-10-19T10:20
дальний восток
экономика
арктика
россия
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 триллионов рублей выручки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Проблемы с вывозом грузов на так называемом Восточном полигоне (это БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах "усугубляет перегруженность железных дорог" углем, также считает министр.А необходимость вывоза больших объемов этого угля мешает транзиту и экспорту более "маржинальных" (прибыльных) товаров, таких как металлы, удобрения и лес, оценивает Чекунков.До санкционного закрытия европейского рынка эти грузы везли через южные и западные порты.При этом автодороги или речной транспорт, по мнению Чекункова, не могут стать альтернативой, а железная дорога не справится с вывозом всего объема грузов на восток."Единственный способ "вытащить" экспорт из европейской части России в Азию - "раскатать" Севморпуть (СМП)", - считает министр. Но это, по его словам, можно будет сделать, только если будут реализованы планы строительства ледоколов и судов ледового класса, создания аварийно-спасательной, гидрометеорологической и другой инфраструктуры для СМП.
https://ria.ru/20220919/porty-1817877804.html
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, арктика, россия, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Дальний Восток, Экономика, Арктика, Россия, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток
"Ведомости": Минвостока оценило в 80 миллионов тонн объем не вывезенных на восток грузов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за январь-сентябрь составил 80 миллионов тонн, из-за чего российские грузоотправители потеряли порядка 1,5 триллионов рублей выручки, сообщает газета "Ведомости
" со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Проблемы с вывозом грузов на так называемом Восточном полигоне (это БАМ и Транссиб), а также в дальневосточных портах "усугубляет перегруженность железных дорог" углем, также считает министр.
А необходимость вывоза больших объемов этого угля мешает транзиту и экспорту более "маржинальных" (прибыльных) товаров, таких как металлы, удобрения и лес, оценивает Чекунков.
До санкционного закрытия европейского рынка эти грузы везли через южные и западные порты.
При этом автодороги или речной транспорт, по мнению Чекункова, не могут стать альтернативой, а железная дорога не справится с вывозом всего объема грузов на восток.
"Единственный способ "вытащить" экспорт из европейской части России в Азию - "раскатать" Севморпуть (СМП)", - считает министр. Но это, по его словам, можно будет сделать, только если будут реализованы планы строительства ледоколов и судов ледового класса, создания аварийно-спасательной, гидрометеорологической и другой инфраструктуры для СМП.