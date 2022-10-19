https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html

Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле

Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле - РИА Новости, 19.10.2022

Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле

Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:05

2022-10-19T15:05

2022-10-19T18:03

специальная военная операция на украине

россия

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Не планируется", — так ответил он на соответствующий вопрос.Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации. Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности. Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.При этом российские войска успешно отражают все последние атаки на разных участках фронта, украинская армия несет большие потери.

https://ria.ru/20221019/vlast-1825116213.html

https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824884007.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, введение военного положения на новых территориях россии