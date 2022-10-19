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Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле - РИА Новости, 19.10.2022
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле
Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:05
2022-10-19T18:03
специальная военная операция на украине
россия
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Не планируется", — так ответил он на соответствующий вопрос.Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации. Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности. Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.При этом российские войска успешно отражают все последние атаки на разных участках фронта, украинская армия несет большие потери.
https://ria.ru/20221019/vlast-1825116213.html
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россия, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
15:05 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле

Песков: закрытия границ из-за военного положения в регионах не планируется

© AP PhotoВъезд на территорию Российской Федерации
Въезд на территорию Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo
Въезд на территорию Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Не планируется", — так ответил он на соответствующий вопрос.
Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации.
Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.
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Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
При этом российские войска успешно отражают все последние атаки на разных участках фронта, украинская армия несет большие потери.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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