15:05 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле
Песков: закрытия границ из-за военного положения в регионах не планируется
© AP PhotoВъезд на территорию Российской Федерации
© AP Photo
Въезд на территорию Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Не планируется", — так ответил он на соответствующий вопрос.
Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации.
Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.
Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
При этом российские войска успешно отражают все последние атаки на разных участках фронта, украинская армия несет большие потери.