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План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября - РИА Новости, 19.10.2022
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План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября - РИА Новости, 19.10.2022
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:38
2022-10-19T11:38
технологии
максут шадаев
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев."Мы делаем план сейчас для того, чтобы на территории РФ обеспечить предоставление всего набора сервисов наших на этих территориях, сейчас делаем план, по срокам точно сказать не могу, сейчас согласовываем", - ответил министр на вопрос, когда на новых территориях РФ появятся сервисы "Госуслуг"."Я думаю, что до середины ноября будет план развития инфраструктуры оказания цифровых сервисов "Госуслуг" на этих новых территориях", - добавил Шадаев.
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технологии, максут шадаев, россия, госуслуги, общество
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Госуслуги, Общество
11:38 19.10.2022
 
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября

Минцифры: план запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы делаем план сейчас для того, чтобы на территории РФ обеспечить предоставление всего набора сервисов наших на этих территориях, сейчас делаем план, по срокам точно сказать не могу, сейчас согласовываем", - ответил министр на вопрос, когда на новых территориях РФ появятся сервисы "Госуслуг".
"Я думаю, что до середины ноября будет план развития инфраструктуры оказания цифровых сервисов "Госуслуг" на этих новых территориях", - добавил Шадаев.
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:00
Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах
 
ТехнологииМаксут ШадаевРоссияГосуслугиОбщество
 
 
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