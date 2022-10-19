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План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября - РИА Новости, 19.10.2022
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:38
2022-10-19T11:38
2022-10-19T11:38
технологии
максут шадаев
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев."Мы делаем план сейчас для того, чтобы на территории РФ обеспечить предоставление всего набора сервисов наших на этих территориях, сейчас делаем план, по срокам точно сказать не могу, сейчас согласовываем", - ответил министр на вопрос, когда на новых территориях РФ появятся сервисы "Госуслуг"."Я думаю, что до середины ноября будет план развития инфраструктуры оказания цифровых сервисов "Госуслуг" на этих новых территориях", - добавил Шадаев.
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технологии, максут шадаев, россия, госуслуги, общество
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Госуслуги, Общество
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
Минцифры: план запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине марта
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. План развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября, сообщил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы делаем план сейчас для того, чтобы на территории РФ обеспечить предоставление всего набора сервисов наших на этих территориях, сейчас делаем план, по срокам точно сказать не могу, сейчас согласовываем", - ответил министр на вопрос, когда на новых территориях РФ появятся сервисы "Госуслуг".
"Я думаю, что до середины ноября будет план развития инфраструктуры оказания цифровых сервисов "Госуслуг" на этих новых территориях", - добавил Шадаев.