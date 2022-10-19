https://ria.ru/20221019/gossluzhba-1825103236.html
Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе
Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе - РИА Новости, 19.10.2022
Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:09
2022-10-19T14:09
2022-10-19T14:09
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ."Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - говорилось в пояснительной записке.Уточняется, что эта норма позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.
https://ria.ru/20220722/gossluzhba-1804384645.html
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РИА Новости
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе
Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе до 70 лет
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.
"Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - говорилось в пояснительной записке.
Уточняется, что эта норма позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".
Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.