https://ria.ru/20221019/gossluzhba-1825103236.html

Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе

Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе - РИА Новости, 19.10.2022

Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:09

2022-10-19T14:09

2022-10-19T14:09

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общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ."Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - говорилось в пояснительной записке.Уточняется, что эта норма позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.

https://ria.ru/20220722/gossluzhba-1804384645.html

https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество