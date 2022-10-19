https://ria.ru/20221019/gosduma-1825137948.html

В ГД предложили опросы в вузах для выявления отношения к спецоперации

В ГД предложили опросы в вузах для выявления отношения к спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022

В ГД предложили опросы в вузах для выявления отношения к спецоперации

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (Справедливая Россия - За правду) обратилась к министру науки и высшего образованию Валерию... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:58

2022-10-19T15:58

2022-10-19T15:58

общество

яна лантратова

валерий фальков

россия

госдума рф

высшая школа экономики (вшэ)

образование - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (Справедливая Россия - За правду) обратилась к министру науки и высшего образованию Валерию Фалькову с просьбой повести анкетирования в вузах с целью выявления отношения студентов к проведению спецоперации, обращение имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность и целесообразность проведения обозначенных анонимных анкетирований в вузах, дать указание об их организации и взять данный вопрос на личный контроль", - указано в обращении.В качестве аргумента Лантратова приводит ранее появившиеся сообщения в СМИ "о более 3 тысячах оппозиционно настроенных студентов НИУ ВШЭ, предпринявших попытку шантажа администрации вуза с целью введения дистанционной формы обучения и массового оформления академического отпуска". Как отмечает депутат со ссылкой на публикацию, студенты хотели получить возможность таким образом "покинуть неугодную страну".Также депутат упоминает инцидент со студентом журфака МГУ, который высказал поддержку спецоперации РФ и впоследствии подвергся критике со стороны других студентов.Лантратова отмечает, что такие опросы могли бы помочь выявить "актуальные политические и социальные настроения в студенческой среде".

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792675755.html

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общество, яна лантратова, валерий фальков, россия, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество