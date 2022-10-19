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Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон - РИА Новости, 19.10.2022
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Культура
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Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон - РИА Новости, 19.10.2022
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон
В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:20
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. Причина смерти не называется. Известно, что музыкант боролся с агрессивной формой острого миелоидного лейкоза.В 1970-ые Гордон возродил интерес к рокабилли. Музыкальный жанр появился в 1950-ые. Это одна из ранних форм рок-н-ролла с элементами кантри и блюза. Яркий представитель — Элвис Пресли. В детстве Роберт был его фанатом. Популярность рокабилли спала в 1964-1965 годах из-за появления таких групп, как The Beatles и The Rolling Stones.
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новости культуры, музыка
Культура, Новости культуры, Музыка
11:20 19.10.2022
 
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон

Звезда неорокабилли Роберт Гордон скончался в возрасте 75 лет

CC BY-SA 2.0 / Masao Nakagami / Роберт Гордон
Роберт Гордон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Masao Nakagami /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца.
Причина смерти не называется. Известно, что музыкант боролся с агрессивной формой острого миелоидного лейкоза.
В 1970-ые Гордон возродил интерес к рокабилли. Музыкальный жанр появился в 1950-ые. Это одна из ранних форм рок-н-ролла с элементами кантри и блюза. Яркий представитель — Элвис Пресли. В детстве Роберт был его фанатом.
Популярность рокабилли спала в 1964-1965 годах из-за появления таких групп, как The Beatles и The Rolling Stones.
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