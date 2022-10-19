https://ria.ru/20221019/gordon-1825052815.html

Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон

Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон - РИА Новости, 19.10.2022

Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон

В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:20

2022-10-19T11:20

2022-10-19T11:20

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. Причина смерти не называется. Известно, что музыкант боролся с агрессивной формой острого миелоидного лейкоза.В 1970-ые Гордон возродил интерес к рокабилли. Музыкальный жанр появился в 1950-ые. Это одна из ранних форм рок-н-ролла с элементами кантри и блюза. Яркий представитель — Элвис Пресли. В детстве Роберт был его фанатом. Популярность рокабилли спала в 1964-1965 годах из-за появления таких групп, как The Beatles и The Rolling Stones.

https://ria.ru/20221017/mikaben-1824672315.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка