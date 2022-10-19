https://ria.ru/20221019/gordon-1825052815.html
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон - РИА Новости, 19.10.2022
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон
В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:20
2022-10-19T11:20
2022-10-19T11:20
культура
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825047252_0:213:2787:1781_1920x0_80_0_0_67476b00b7fe07abdfa580efb5c89798.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца. Причина смерти не называется. Известно, что музыкант боролся с агрессивной формой острого миелоидного лейкоза.В 1970-ые Гордон возродил интерес к рокабилли. Музыкальный жанр появился в 1950-ые. Это одна из ранних форм рок-н-ролла с элементами кантри и блюза. Яркий представитель — Элвис Пресли. В детстве Роберт был его фанатом. Популярность рокабилли спала в 1964-1965 годах из-за появления таких групп, как The Beatles и The Rolling Stones.
https://ria.ru/20221017/mikaben-1824672315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825047252_164:0:2597:1825_1920x0_80_0_0_6016d8f2962a383a771cbbb685fb9814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка
Культура, Новости культуры, Музыка
Умер звезда неорокабилли Роберт Гордон
Звезда неорокабилли Роберт Гордон скончался в возрасте 75 лет
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
В возрасте 75 лет скончался Роберт Гордон, пишет
Deadline со ссылкой на звукозаписывающий лейбл певца.
Причина смерти не называется. Известно, что музыкант боролся с агрессивной формой острого миелоидного лейкоза.
В 1970-ые Гордон возродил интерес к рокабилли. Музыкальный жанр появился в 1950-ые. Это одна из ранних форм рок-н-ролла с элементами кантри и блюза. Яркий представитель — Элвис Пресли. В детстве Роберт был его фанатом.
Популярность рокабилли спала в 1964-1965 годах из-за появления таких групп, как The Beatles и The Rolling Stones.