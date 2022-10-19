https://ria.ru/20221019/ges-1825067658.html

На Каховской ГЭС идет сброс воды, заявил Сальдо

На Каховской ГЭС идет сброс воды, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.10.2022

На Каховской ГЭС идет сброс воды, заявил Сальдо

Сброс воды идет на Каховской ГЭС, уже просчитано, что Херсон не подпадет под подтопление, но есть опасность для частных зон, заявил врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:53

2022-10-19T11:53

2022-10-19T12:11

в мире

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сброс воды идет на Каховской ГЭС, уже просчитано, что Херсон не подпадет под подтопление, но есть опасность для частных зон, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Объем той воды, которая идет с каскада ГЭС почти от Киева, перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, там тоже идет сброс. Но уже просчитано, что не все районы Херсона и населенные пункты, расположенные ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, он не будет ощущать этих неудобств", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".При это, отметил он, есть частный сектор, где опасность подтопления сохраняется. Сальдо также подчеркнул, что если плотину Каховской ГЭС взорвут, то при любом сценарии вода не поднимется выше метра-полутора.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825063905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир сальдо, херсон, херсонская область , украина, россия