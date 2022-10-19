https://ria.ru/20221019/genkonsulstva-1825130434.html

МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки

МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки - РИА Новости, 19.10.2022

МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки

Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:34

2022-10-19T15:34

2022-10-19T15:34

россия

азия

африка

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Мы сейчас стараемся направлять людей туда, где у нас сейчас очень много работы, в первую очередь, страны СНГ. Соответствующая работа идет. Кстати, это и страны Азии. Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди", - сказал Иванов.По его словам, российские дипломатические и консульские сотрудники переориентируются на те направления, которые сейчас более востребованы - Азия, Африка и СНГ.

https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html

россия

азия

африка

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россия, азия, африка, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)