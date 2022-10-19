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МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки - РИА Новости, 19.10.2022
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МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки
МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки - РИА Новости, 19.10.2022
МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки
Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:34
2022-10-19T15:34
россия
азия
африка
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Мы сейчас стараемся направлять людей туда, где у нас сейчас очень много работы, в первую очередь, страны СНГ. Соответствующая работа идет. Кстати, это и страны Азии. Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди", - сказал Иванов.По его словам, российские дипломатические и консульские сотрудники переориентируются на те направления, которые сейчас более востребованы - Азия, Африка и СНГ.
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россия, азия, африка, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)
Россия, Азия, Африка, СНГ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евгений Иванов (дипломат)
15:34 19.10.2022
 
МИД планирует открытие новых генконсульств в ряде стран СНГ, Азии и Африки

Замглавы МИД Иванов: Москва планирует открыть новые генконсульства в СНГ, Азии и Африке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Мы сейчас стараемся направлять людей туда, где у нас сейчас очень много работы, в первую очередь, страны СНГ. Соответствующая работа идет. Кстати, это и страны Азии. Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди", - сказал Иванов.
По его словам, российские дипломатические и консульские сотрудники переориентируются на те направления, которые сейчас более востребованы - Азия, Африка и СНГ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:08
МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах
 
РоссияАзияАфрикаСНГМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений Иванов (дипломат)
 
 
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