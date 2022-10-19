https://ria.ru/20221019/gaz-1825208589.html

Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа

Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа - РИА Новости, 19.10.2022

Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа

Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:18

2022-10-19T19:18

2022-10-19T19:28

экономика

цены на нефть

шарль мишель

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

природный газ

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила новый пакет мер, которые могли бы быть введены в ЕС в ответ на энергетический кризис, в том числе, чтобы способствовать снижению цен на газ. Предлагается провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать страны ЕС.Лидеры государств союза на саммите в конце текущей недели, как ожидается, должны обсудить этот пакет. Однако, в частности, не все страны ЕС поддерживают механизм лимитирования цен на TTF, сказал ранее журналистам чиновник в ЕС.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824954954.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, природный газ, в мире, цены