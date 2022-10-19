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Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа - РИА Новости, 19.10.2022
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Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа
Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа - РИА Новости, 19.10.2022
Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа
Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:18
2022-10-19T19:28
экономика
цены на нефть
шарль мишель
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
природный газ
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила новый пакет мер, которые могли бы быть введены в ЕС в ответ на энергетический кризис, в том числе, чтобы способствовать снижению цен на газ. Предлагается провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать страны ЕС.Лидеры государств союза на саммите в конце текущей недели, как ожидается, должны обсудить этот пакет. Однако, в частности, не все страны ЕС поддерживают механизм лимитирования цен на TTF, сказал ранее журналистам чиновник в ЕС.
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экономика, цены на нефть, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, природный газ, в мире, цены
Экономика, Цены на нефть, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Природный газ, В мире, Цены
19:18 19.10.2022 (обновлено: 19:28 19.10.2022)
 
Некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений на стоимость газа

Глава Евросовета Мишель: некоторые страны ЕС поддержали введение ограничений цен на газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.
"Важное количество стран поддерживает ограничение цен на газ, и есть различные опции на столе. Нам нужен четкий путь с четкими дедлайнами", - сказал он.
Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила новый пакет мер, которые могли бы быть введены в ЕС в ответ на энергетический кризис, в том числе, чтобы способствовать снижению цен на газ. Предлагается провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать страны ЕС.
Лидеры государств союза на саммите в конце текущей недели, как ожидается, должны обсудить этот пакет. Однако, в частности, не все страны ЕС поддерживают механизм лимитирования цен на TTF, сказал ранее журналистам чиновник в ЕС.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:41
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
 
ЭкономикаЦены на нефтьШарль МишельЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияПриродный газВ миреЦены
 
 
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