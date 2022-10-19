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Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России

Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России - РИА Новости, 19.10.2022

Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России

Читатели немецкого издания FAZ раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что требовать переговоров с Москвой наивно и что... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:10

2022-10-19T10:10

2022-10-19T11:40

в мире

владимир путин

анналена бербок

сара вагенкнехт

москва

германия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания FAZ раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что требовать переговоров с Москвой наивно и что Европа должна выстраивать безопасность "не с Россией, а от нее".Пользователи не оценили слова дипломата и призвали ее отправиться на фронт."Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Особенно когда это касается спасения человеческих жизней и в случае потенциальной ядерной угрозы. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь", — написал один из пользователей."Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний", — выразил удивление другой комментатор."Конфликт закончится, когда дедушка в Вашингтоне решит, что время пришло. Мы точно не знаем, какие геополитические цели преследуют США, но тут явно что-то не так", — поделился мнением еще один читатель."Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в Германии все возможно", — подчеркнул четвертый пользователь."Одни и те же напыщенные, но в конечном итоге бессмысленные слова министра иностранных дел, которая все время болтает о ценностях и свободах, но в итоге не предлагает решения ситуации. Переговоры — это наивность, но оружие приносит мир <…> Да, да. Бред", — отметил пятый.В последнее время некоторые оппозиционные немецкие политики призывали к разрешению украинского кризиса путем мирных переговоров с Москвой. В частности, об этом говорили сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Бербок назвала их заявления легкомысленными и подчеркнула, что Германия будет и дальше поддерживать киевский режим и поставлять ему оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Москва не раз подчеркивала, что открыта к диалогу. В обращении к россиянам 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

https://ria.ru/20221019/pokupka-1825016755.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, анналена бербок, сара вагенкнехт, москва, германия, россия, санкции в отношении россии