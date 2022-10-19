https://ria.ru/20221019/frg-1825039208.html
Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России
Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России - РИА Новости, 19.10.2022
Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России
Читатели немецкого издания FAZ раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что требовать переговоров с Москвой наивно и что... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:10
2022-10-19T10:10
2022-10-19T11:40
в мире
владимир путин
анналена бербок
сара вагенкнехт
москва
германия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания FAZ раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что требовать переговоров с Москвой наивно и что Европа должна выстраивать безопасность "не с Россией, а от нее".Пользователи не оценили слова дипломата и призвали ее отправиться на фронт."Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Особенно когда это касается спасения человеческих жизней и в случае потенциальной ядерной угрозы. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь", — написал один из пользователей."Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний", — выразил удивление другой комментатор."Конфликт закончится, когда дедушка в Вашингтоне решит, что время пришло. Мы точно не знаем, какие геополитические цели преследуют США, но тут явно что-то не так", — поделился мнением еще один читатель."Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в Германии все возможно", — подчеркнул четвертый пользователь."Одни и те же напыщенные, но в конечном итоге бессмысленные слова министра иностранных дел, которая все время болтает о ценностях и свободах, но в итоге не предлагает решения ситуации. Переговоры — это наивность, но оружие приносит мир <…> Да, да. Бред", — отметил пятый.В последнее время некоторые оппозиционные немецкие политики призывали к разрешению украинского кризиса путем мирных переговоров с Москвой. В частности, об этом говорили сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Бербок назвала их заявления легкомысленными и подчеркнула, что Германия будет и дальше поддерживать киевский режим и поставлять ему оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Москва не раз подчеркивала, что открыта к диалогу. В обращении к россиянам 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html
https://ria.ru/20221019/pokupka-1825016755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, анналена бербок, сара вагенкнехт, москва, германия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Анналена Бербок, Сара Вагенкнехт, Москва, Германия, Россия, Санкции в отношении России
10:10 19.10.2022 (обновлено: 11:40 19.10.2022)
Немцы послали Бербок на фронт после жесткого заявления о России
Читатели FAZ пристыдили главу МИД ФРГ Бербок из-за слов о наивности переговоров с Россией
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Читатели немецкого издания FAZ
раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что требовать переговоров с Москвой наивно и что Европа должна выстраивать безопасность "не с Россией, а от нее".
Пользователи не оценили слова дипломата и призвали ее отправиться на фронт.
"Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Особенно когда это касается спасения человеческих жизней и в случае потенциальной ядерной угрозы. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь", — написал один из пользователей.
"Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний", — выразил удивление другой комментатор.
"Конфликт закончится, когда дедушка в Вашингтоне
решит, что время пришло. Мы точно не знаем, какие геополитические цели преследуют США
, но тут явно что-то не так", — поделился мнением еще один читатель.
"Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в Германии все возможно", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Одни и те же напыщенные, но в конечном итоге бессмысленные слова министра иностранных дел, которая все время болтает о ценностях и свободах, но в итоге не предлагает решения ситуации. Переговоры — это наивность, но оружие приносит мир <…> Да, да. Бред", — отметил пятый.
В последнее время некоторые оппозиционные немецкие политики призывали к разрешению украинского кризиса путем мирных переговоров с Москвой. В частности, об этом говорили сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт
. Бербок назвала их заявления легкомысленными и подчеркнула, что Германия будет и дальше поддерживать киевский режим и поставлять ему оружие.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом Москва не раз подчеркивала, что открыта к диалогу. В обращении к россиянам 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.