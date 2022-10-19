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Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске - РИА Новости, 19.10.2022
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Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске
Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске - РИА Новости, 19.10.2022
Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T22:29
2022-10-19T22:29
происшествия
жилье
ейск
краснодарский край
ейский район
су-34
крушение су-34 в ейске
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома.По данным оперштаба, в сети появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при ЧП в Ейске, там публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов."Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведется! Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по улице Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.При этом власти отметили, что пострадавшим семьям можно оказать помощь вещами и всем необходимым. Волонтеры занимаются сбором гуманитарной помощи.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
ейск
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происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, ейский район, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Краснодарский край, Ейский район, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
22:29 19.10.2022
 
Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске

Власти опровергли сообщения о сборе средств для жителей дома, во дворе которого упал Су-34

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома.
По данным оперштаба, в сети появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при ЧП в Ейске, там публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов.
"Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведется! Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по улице Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
При этом власти отметили, что пострадавшим семьям можно оказать помощь вещами и всем необходимым. Волонтеры занимаются сбором гуманитарной помощи.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
17 октября, 21:16
Момент крушения Су-34 попал на видео
 
ПроисшествияЖильеЕйскКраснодарский крайЕйский районСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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