Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске
Власти опровергли сообщения о сборе средств для жителей дома, во дворе которого упал Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома.
По данным оперштаба, в сети появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при ЧП в Ейске, там публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов.
"Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведется! Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по улице Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
При этом власти отметили, что пострадавшим семьям можно оказать помощь вещами и всем необходимым. Волонтеры занимаются сбором гуманитарной помощи.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
17 октября, 21:16Момент крушения Су-34 попал на видео