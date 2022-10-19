https://ria.ru/20221019/eysk-1825237968.html

Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске

Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске - РИА Новости, 19.10.2022

Власти опровергли сообщения о сборе денег для семей погибших при ЧП в Ейске

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T22:29

2022-10-19T22:29

2022-10-19T22:29

происшествия

жилье

ейск

краснодарский край

ейский район

су-34

крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщение о том, что жители Ейска якобы собирают деньги на похороны погибших при падении самолета во дворе дома.По данным оперштаба, в сети появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при ЧП в Ейске, там публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов."Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведется! Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по улице Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.При этом власти отметили, что пострадавшим семьям можно оказать помощь вещами и всем необходимым. Волонтеры занимаются сбором гуманитарной помощи.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

краснодарский край

ейский район

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, ейский район, су-34, крушение су-34 в ейске