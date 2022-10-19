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Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир

Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир - РИА Новости, 19.10.2022

Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир

Жильцы поврежденного дома в Ейске из уцелевших квартир во 2-м, 3-м и 4-м подъездах смогут забрать необходимое до начала строительных работ, заявил заместитель... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:10

2022-10-19T12:10

2022-10-19T12:10

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крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Жильцы поврежденного дома в Ейске из уцелевших квартир во 2-м, 3-м и 4-м подъездах смогут забрать необходимое до начала строительных работ, заявил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.Горобец отметил, что во 2-м, 3-м и 4-м подъездах проводится капитальное обследование. В среду будет дана оценка, сколько времени и денег потребуется на восстановление всех квартир, которые пришли в непригодность."Мы дадим перечень квартир, которые более-менее уцелели. Соответственно, мы создадим комиссию, создадим график о том, что они (жильцы, у которых сохранилась квартира - ред.) могли попасть, взять документы, денежные средства, какую-то одежду", - говорится в его обращении в Telegram-канале главы Ейского района Романа Бублика.Снова жильцы смогут туда попасть только после проведенных работ. Уже в среду будет огорожена строительная площадка, доступа в эти аварийные подъезды не будет.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.

https://ria.ru/20221019/eysk-1825037056.html

ейск

краснодарский край

ейский район

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происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, ейский район, telegram (приложение), су-34, крушение су-34 в ейске