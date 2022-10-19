Рейтинг@Mail.ru
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/eysk-1825073173.html
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир - РИА Новости, 19.10.2022
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир
Жильцы поврежденного дома в Ейске из уцелевших квартир во 2-м, 3-м и 4-м подъездах смогут забрать необходимое до начала строительных работ, заявил заместитель... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:10
2022-10-19T12:10
происшествия
жилье
ейск
краснодарский край
ейский район
telegram (приложение)
су-34
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824862677_0:303:2980:1979_1920x0_80_0_0_7cfbfb2618caeaf00b8c91371df56e6f.jpg
КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Жильцы поврежденного дома в Ейске из уцелевших квартир во 2-м, 3-м и 4-м подъездах смогут забрать необходимое до начала строительных работ, заявил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.Горобец отметил, что во 2-м, 3-м и 4-м подъездах проводится капитальное обследование. В среду будет дана оценка, сколько времени и денег потребуется на восстановление всех квартир, которые пришли в непригодность."Мы дадим перечень квартир, которые более-менее уцелели. Соответственно, мы создадим комиссию, создадим график о том, что они (жильцы, у которых сохранилась квартира - ред.) могли попасть, взять документы, денежные средства, какую-то одежду", - говорится в его обращении в Telegram-канале главы Ейского района Романа Бублика.Снова жильцы смогут туда попасть только после проведенных работ. Уже в среду будет огорожена строительная площадка, доступа в эти аварийные подъезды не будет.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
https://ria.ru/20221019/eysk-1825037056.html
ейск
краснодарский край
ейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824862677_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ae719a4a6c97f3bba29990a03baaba50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, ейский район, telegram (приложение), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Краснодарский край, Ейский район, Telegram (приложение), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
12:10 19.10.2022
 
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир

Жильцы пострадавшего при ЧП дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Жильцы поврежденного дома в Ейске из уцелевших квартир во 2-м, 3-м и 4-м подъездах смогут забрать необходимое до начала строительных работ, заявил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.
Горобец отметил, что во 2-м, 3-м и 4-м подъездах проводится капитальное обследование. В среду будет дана оценка, сколько времени и денег потребуется на восстановление всех квартир, которые пришли в непригодность.
"Мы дадим перечень квартир, которые более-менее уцелели. Соответственно, мы создадим комиссию, создадим график о том, что они (жильцы, у которых сохранилась квартира - ред.) могли попасть, взять документы, денежные средства, какую-то одежду", - говорится в его обращении в Telegram-канале главы Ейского района Романа Бублика.
Снова жильцы смогут туда попасть только после проведенных работ. Уже в среду будет огорожена строительная площадка, доступа в эти аварийные подъезды не будет.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
Многоэтажный дом, поврежденный в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:58
Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры
 
ПроисшествияЖильеЕйскКраснодарский крайЕйский районTelegram (приложение)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала