https://ria.ru/20221019/eysk-1825037056.html
Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры
Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 19.10.2022
Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры
Около 300 жителей дома, во дворе которого упал истребитель Су-34, уже вернулись в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:58
2022-10-19T09:58
2022-10-19T11:06
происшествия
жилье
ейск
ейский район
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824821433_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f0f4cb75e0aa4bc239d03b174414b75b.jpg
ЕЙСК, 19 окт — РИА Новости. Около 300 жителей дома, во дворе которого упал истребитель Су-34, уже вернулись в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района."На данный момент почти 300 человек уже вернулись к себе домой", — сказал он.По его словам, заселено около 150 квартир. Продолжает работать только один пункт временного размещения.В понедельник в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824904147.html
ейск
ейский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824821433_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_fcfa19fd2b1740d32a8c098d000636f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ейск, ейский район, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Ейский район, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
09:58 19.10.2022 (обновлено: 11:06 19.10.2022)
Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры
Ейская администрация сообщила о возвращении в свои квартиры 300 жителей пострадавшего дома