https://ria.ru/20221019/eysk-1825037056.html

Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры

Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 19.10.2022

Почти 300 жителей пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры

Около 300 жителей дома, во дворе которого упал истребитель Су-34, уже вернулись в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:58

2022-10-19T09:58

2022-10-19T11:06

происшествия

жилье

ейск

ейский район

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК, 19 окт — РИА Новости. Около 300 жителей дома, во дворе которого упал истребитель Су-34, уже вернулись в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района."На данный момент почти 300 человек уже вернулись к себе домой", — сказал он.По его словам, заселено около 150 квартир. Продолжает работать только один пункт временного размещения.В понедельник в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824904147.html

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происшествия, жилье, ейск, ейский район, россия, су-34, крушение су-34 в ейске