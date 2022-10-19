https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

"Самоуничтожающая депрессия". В Британии назвали причины кризиса в ЕС

"Самоуничтожающая депрессия". В Британии назвали причины кризиса в ЕС - РИА Новости, 19.10.2022

"Самоуничтожающая депрессия". В Британии назвали причины кризиса в ЕС

Нынешний экономический кризис угрожает ЕС и может привести к долгосрочным последствиям, заявил доцент кафедры экономики и политологии Университета Вебстера в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T21:17

2022-10-19T21:17

2022-10-19T21:40

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нынешний экономический кризис угрожает ЕС и может привести к долгосрочным последствиям, заявил доцент кафедры экономики и политологии Университета Вебстера в Вене Ральф Шеллхаммер в статье для издания Spiked."Текущий спад не сулит ничего хорошего для ЕС. За этой рецессией необязательно последует период модернизации и роста. Совсем наоборот. Она вполне может привести к быстрой деиндустриализации Европы", — считает доцент.Специалист напомнил о периоде экономической депрессии в XX веке, после которого европейцы успешно восстановили уровень своего благосостояния, "опираясь на высокий уровень предпринимательской энергии и интеллектуального капитала". Но теперь, по его мнению, эта созидательная энергия "выхолощена и подавлена", а на смену ей пришла зеленая идеология. "Особенно удручает в затруднительном положении Европы то, что большую часть ущерба она нанесла себе сама", — подчеркнул Шеллхаммер.Экономист указал, что когда-то в странах ЕС добывался большой объем собственного природного газа. Но затем, в период с 2011 по 2021 год, добыча сократилась вдвое, а Германия постепенно сократила производство электроэнергии за счет атомной энергии, что и заложило предпосылки для текущего кризиса."По мере того как Грета Тунберг становилась более влиятельной, чем среднестатистический премьер-министр, накапливался эффект от антиэнергетической политики, разрушающей промышленную базу Европы", — с сожалением констатировал экономист.По мнению автора статьи, на современном этапе можно говорить о деиндустриализации на фоне значительного сокращения промышленности по всей Европе, поэтому экономические проблемы в ЕС только начинаются.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825171018.html

https://ria.ru/20221019/es-1825108027.html

https://ria.ru/20221018/krizis-1824936602.html

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в мире, цены на нефть, грета тунберг, владимир путин, александр новак, европа, вена, германия, евросоюз