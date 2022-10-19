https://ria.ru/20221019/es-1825096402.html

В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией

В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией - РИА Новости, 19.10.2022

В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией

Страны ЕС свободны на двустороннем уровне поддерживать контакты с российскими контрпартнерами, запрета на такие контакты нет, но страны должны учитывать... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

в мире

сильвио берлускони

владимир путин

россия

италия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Страны ЕС свободны на двустороннем уровне поддерживать контакты с российскими контрпартнерами, запрета на такие контакты нет, но страны должны учитывать общеевропейскую позицию и политику ЕС, заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, комментируя слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о "восстановлении отношений" с РФ.Берлускони ранее заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". По его словам, он "восстановил отношения с Путиным", которого "знал как человека мирного и благоразумного"."ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить… Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами, но такие контакты должны учитывать позицию ЕС по... Украине", - сообщила представитель европейской внешней службы.Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.

https://ria.ru/20221018/energokrizis-1824977034.html

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в мире, сильвио берлускони, владимир путин, россия, италия, евросоюз, еврокомиссия