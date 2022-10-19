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В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией - РИА Новости, 19.10.2022
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В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией
В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией - РИА Новости, 19.10.2022
В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией
Страны ЕС свободны на двустороннем уровне поддерживать контакты с российскими контрпартнерами, запрета на такие контакты нет, но страны должны учитывать... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:44
2022-10-19T13:44
в мире
сильвио берлускони
владимир путин
россия
италия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Страны ЕС свободны на двустороннем уровне поддерживать контакты с российскими контрпартнерами, запрета на такие контакты нет, но страны должны учитывать общеевропейскую позицию и политику ЕС, заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, комментируя слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о "восстановлении отношений" с РФ.Берлускони ранее заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". По его словам, он "восстановил отношения с Путиным", которого "знал как человека мирного и благоразумного"."ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить… Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами, но такие контакты должны учитывать позицию ЕС по... Украине", - сообщила представитель европейской внешней службы.Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.
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в мире, сильвио берлускони, владимир путин, россия, италия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сильвио Берлускони, Владимир Путин, Россия, Италия, Евросоюз, Еврокомиссия
13:44 19.10.2022
 
В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией

В ЕК в ответ на слова Берлускони заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Страны ЕС свободны на двустороннем уровне поддерживать контакты с российскими контрпартнерами, запрета на такие контакты нет, но страны должны учитывать общеевропейскую позицию и политику ЕС, заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, комментируя слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о "восстановлении отношений" с РФ.
Берлускони ранее заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". По его словам, он "восстановил отношения с Путиным", которого "знал как человека мирного и благоразумного".
"ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить… Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами, но такие контакты должны учитывать позицию ЕС по... Украине", - сообщила представитель европейской внешней службы.
Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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В миреСильвио БерлускониВладимир ПутинРоссияИталияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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